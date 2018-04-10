花縣開辦專班 育科技教師

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中國時報
／花蓮報導

因應人工智慧時代來臨，教育部日前公佈「科技領域」將於108課綱列為12年國教新課綱的中小學必修科目，花蓮縣目前具備科技專長合格教師僅6名，花蓮縣政府將於今年暑假開設「第二專長學分班」，盼課綱上路前，增加至少40名合格領域教師。

花蓮縣政府教育處2年來已培訓上百名具科技知能的教師，不過，由於縣內具科技專長合格教師僅6名，花蓮縣教育網路中心主任許壽亮指出，花蓮的教師們對科技領域都很有熱忱，教育處也開設數百場科技領域研習與工作坊，但皆僅限於開設社團課程，仍無法承擔未來正式課程。

他強調，並非老師能力不足，而是相關進修課程、考照管道花蓮並沒有承辦，必須到外縣市上課、考證，以致目前為止，花蓮合格專長老師僅有6名。

為協助教師們就近取得合格學分資格，在花蓮縣政府教育處向教育部爭取下，今年暑假將開設增能學分班與第二專長班，給相關領域老師及有心學習的老師們進修課程，課程最短一個暑假、最長3至4年，就可以讓老師們在花蓮補齊相關學分，獲得專長教師資格。

未來國中端學生每周將新增2節科技領域，分為資訊科技與生活科技2個科目。花蓮縣政府教育處開設「資訊科技領域」學分班，預估在108課綱正式上路前，可增加至少40名科技領域專長教師，再加上縣內百名具科技知能教師，預計可增強在科技領域的教學能量，而「生活科技領域」學分班仍須在外地參加。

(中國時報)

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