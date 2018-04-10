2018年04月10日 04:11 中國時報 廖達琪

蔡英文總統的崛起始於2000年出任陳水扁政府的陸委會主委，當時她在立法院的表現頗受好評，論述兩岸關係自有她一套系統；當時她被封為「白玫瑰」，以對照當時阿扁大膽啟用、被稱為「紅玫瑰」的經濟部長宗才怡，但後者僅做了48天；「白玫瑰」卻成了今日的總統，從政算起來，還不到20年。

小英總統有特殊領導功力嗎？剛開始大家多認為她的學者性格強，理論邏輯能力不錯，但在政壇上能出頭可能是時也、運也或命也。她較沒顯現出如李登輝之權謀，或陳水扁之霸道作為，反而予人「溫、良、恭」之感受，雖「儉、讓」難說；但近半年多的人事安排或選舉調度，小英善用「總統」與「黨主席」雙重身分所賦予的豐沛籌碼，似深得馬基維利「霸術」之三昧，將黨內要角逐一降服，怎麼說呢？

最近的人事安排，一個是蘇貞昌出馬選新北，另一是陳菊任總統府祕書長，兩著棋都有將兩人一軍的味道。因為這兩人的政治分量，在民進黨中已是重中之重，但兩人卻均遇到仕途上只差幾乎登頂的困境，又均算是小英的前輩，尤其蘇任行政院長時，小英還是副手；而年輕晚輩的小英卻是當前的「頂」，該怎麼伺候這兩位呢？提出的位子，一方面地位要高，二方面理念包裝要強，三方面對小英權力地位影響不大，四方面經對方盤算後，只要仍有政治企圖心，不論是為己或為派系，很難拒絕。

以陳菊而言，雖未擔任過「院長」級的工作，但係南霸天，輔選小英甚有功，更是新潮流系的大姐大，真要高雄市長卸任後，退休養老，她在高雄恩庇的一大群，該怎麼辦？小英提供的「總統府祕書長」，位高權卻不重，但可給戴的帽子卻很堂皇，如為確保綠色執政的成功延續，輔佐小英總統施政順利等等。而陳菊自己可能盤算年底地方選舉，有全國各地的舞台，或可好好發揮，刷出有權力及影響力的「存在感」，也就更可能恩庇自己的派系人馬了。所以雖有林濁水不惜再三提醒，祕書長是幕僚角色，但陳菊似幾經曲折，還是接了。

再看蘇貞昌，小英不只將他的軍，還吃了他的豆腐，硬是塑造各種氣氛，壓住準備多時的蘇系人馬吳秉叡，勸退也是一大派系領頭的游錫堃，並派陳菊面請，趕鴨子上架似地要蘇代表民進黨參選新北市長；蘇已當過，且年紀已超過70，再選上，自然是小英的功勞；選不上，也壞不了小英的根基，反而讓自己的人馬受頓挫，增添未來參選的更大不確定。而小英勸他出征的理由，或以民調配加高帽，可能提出如「新北指標戰，捨蘇其誰」之類說詞。蘇貞昌，這位小英昔日的長官，也就「為黨、為新北人民」而服了。

小英確實不能小覷，她至少在對付自己民進黨內的前輩或潛在對手上，展現了馬基維利所提點「似狐」的權謀霸術。（作者為中山大學政治學研究所教授）

(中國時報)