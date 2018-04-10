2018年04月10日 04:11 中國時報 胡勇

經過幾輪叫價，中美「史詩級貿易戰」的一個靴子已經落地。面對川普的得寸進尺，北京選擇了以牙還牙，顯然對美國忍無可忍。無論是官方的聲明，還是媒體的檄文，中方的激憤之情溢於言表。與此同時，大陸也深知小不忍則亂大謀，目前的所有反制措施，只是有節制的自衛反擊，畢竟所謂的貿易戰只會傷人害己，在真正打響前，兩國仍有迴旋的餘地。

大陸一反常態，對美採取硬碰硬的對策其來有自。首先，就貿易摩擦這個問題本身而言，美國確實做得太過分。川普威脅打貿易戰不是一年兩年了，中方做工作也不是一天兩天了，包括習近平在川普就任伊始主動赴美，就經貿問題與川普當面溝通，並建立兩國全面經濟對話機制。但川普並不理會中美經貿關係中的結構性問題，也不顧及中方的實際困難，而是急於求成，漫天要價。

其次，去年秋天川普訪華後，中美關係呈現急劇下滑的態勢。美國連續公布的《國家安全戰略報告》和《國防戰略報告》都把中國定性為「戰略競爭對手」，美國戰略界包括川普本人更是言必稱「修正主義國家」。今年以來，美國在台灣、南海、貿易等問題上同時對北京發難，中美關係著實到了一個臨界點。如果大陸再不果斷還擊，川普以後只會更加肆無忌憚。

最後，大陸早已不是過去那個積貧積弱，處處看美國臉色的大陸。在成功召開中共十九大和全國兩會後，大陸上升勢頭正盛，習近平的威望更是如日中天。面對美國接二連三的挑釁，習近平不可能忍辱負重，必須有所作為，否則也沒法向國內民眾交代。

當然，狠話放出去了，彈藥也準備好了，並不意味著大陸渴望與美國決一雌雄。相反，北京是被迫抗爭，談判的大門並沒有關上。

首先，所謂貿易戰的另一個靴子並沒有落地，雙方雖然都公布了500億美元商品徵稅清單，但並不是馬上生效，且中方的報復完全取決於美方是不是玩真的。因此，目前雙方打的與其說是真金白銀的貿易戰，不如說是為談判爭取更多籌碼的心理戰。

其次，一旦真的爆發貿易戰，只會兩敗俱傷。據統計，中國經濟對出口的依賴度要遠高於美國，目前中國從事出口行業的就業人口超過1.2億，其中約有2000萬人的崗位直接來自對美國出口。換言之，如果中美真的在貿易戰中大打出手，即使兩敗俱傷，大陸也很有可能比美國傷得更重。

再者，相比川普屢屢親上火線，在本輪中美交鋒中，中方就連正部長級官員都沒有出面。一方面是大陸對川普的戰略藐視，另一方面也顯示中國成竹在胸。大陸高層沒有因為川普挑釁而方寸大亂，實際上也為中美最終妥協預留了空間。

川普的最新推文示意中美即將就目前的貿易摩擦達成妥協。接下來就看習近平在博鰲會說些什麼了。（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)