貿易戰的小忍與大謀

友善列印
中國時報
胡勇

經過幾輪叫價，中美「史詩級貿易戰」的一個靴子已經落地。面對川普的得寸進尺，北京選擇了以牙還牙，顯然對美國忍無可忍。無論是官方的聲明，還是媒體的檄文，中方的激憤之情溢於言表。與此同時，大陸也深知小不忍則亂大謀，目前的所有反制措施，只是有節制的自衛反擊，畢竟所謂的貿易戰只會傷人害己，在真正打響前，兩國仍有迴旋的餘地。

大陸一反常態，對美採取硬碰硬的對策其來有自。首先，就貿易摩擦這個問題本身而言，美國確實做得太過分。川普威脅打貿易戰不是一年兩年了，中方做工作也不是一天兩天了，包括習近平在川普就任伊始主動赴美，就經貿問題與川普當面溝通，並建立兩國全面經濟對話機制。但川普並不理會中美經貿關係中的結構性問題，也不顧及中方的實際困難，而是急於求成，漫天要價。

其次，去年秋天川普訪華後，中美關係呈現急劇下滑的態勢。美國連續公布的《國家安全戰略報告》和《國防戰略報告》都把中國定性為「戰略競爭對手」，美國戰略界包括川普本人更是言必稱「修正主義國家」。今年以來，美國在台灣、南海、貿易等問題上同時對北京發難，中美關係著實到了一個臨界點。如果大陸再不果斷還擊，川普以後只會更加肆無忌憚。

最後，大陸早已不是過去那個積貧積弱，處處看美國臉色的大陸。在成功召開中共十九大和全國兩會後，大陸上升勢頭正盛，習近平的威望更是如日中天。面對美國接二連三的挑釁，習近平不可能忍辱負重，必須有所作為，否則也沒法向國內民眾交代。

當然，狠話放出去了，彈藥也準備好了，並不意味著大陸渴望與美國決一雌雄。相反，北京是被迫抗爭，談判的大門並沒有關上。

首先，所謂貿易戰的另一個靴子並沒有落地，雙方雖然都公布了500億美元商品徵稅清單，但並不是馬上生效，且中方的報復完全取決於美方是不是玩真的。因此，目前雙方打的與其說是真金白銀的貿易戰，不如說是為談判爭取更多籌碼的心理戰。

其次，一旦真的爆發貿易戰，只會兩敗俱傷。據統計，中國經濟對出口的依賴度要遠高於美國，目前中國從事出口行業的就業人口超過1.2億，其中約有2000萬人的崗位直接來自對美國出口。換言之，如果中美真的在貿易戰中大打出手，即使兩敗俱傷，大陸也很有可能比美國傷得更重。

再者，相比川普屢屢親上火線，在本輪中美交鋒中，中方就連正部長級官員都沒有出面。一方面是大陸對川普的戰略藐視，另一方面也顯示中國成竹在胸。大陸高層沒有因為川普挑釁而方寸大亂，實際上也為中美最終妥協預留了空間。

川普的最新推文示意中美即將就目前的貿易摩擦達成妥協。接下來就看習近平在博鰲會說些什麼了。（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)

小英霸術 不可小覷 兩岸鑰匙在憲法裡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。