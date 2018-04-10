社論－貿易去中 人民生活必定受累

2018年04月10日 04:11 中國時報 主筆室

美中貿易戰開打，先是美國依其《貿易擴展法》232條，以一些特定產品進口可能威脅國家安全為理由，針對鋼鐵和鋁製品加徵25%的關稅，然後再進一步宣布對大陸近600億美元商品，加徵25%的關稅。其後，中國大陸宣布將對自美國進口商品近30億美元，加徵25%的關稅，其中主要集中在生鮮和乾果的農產品。接著，在美國把對大陸600億美元的商品細項公布之後，大陸立即拿出自美國進口商品中近500億美元的清單，表示未來將對這些商品加徵25%的關稅，其中主要包括汽車、塑膠品、黃豆和菸草等。

在此同時，大陸也決定針對美國透過232條措施對鋼鐵和鋁製品加徵關稅的部分，在WTO爭端解決機制下，向美方提出磋商的請求，啟動爭端解決機制。另一方面，大陸駐美大使也面見美國代理國務卿，要美國中止對大陸的301調查，希望雙方通過協商的方式來解決貿易的分歧與爭議。

不過，美國川普總統的首席經濟顧問庫德洛表示，美國貿易代表總署提出對大陸的課稅清單還必須經過審查程序。白宮發言人也說，美國是否真的會執行加稅，還必須要看大陸是否能做出「正確的事」。顯然，雙方都沒有把話說死，目前雙方只是在增加談判的籌碼，未來應該仍有協商的空間。

美、中兩國是全世界貿易量最大的兩個國家，當這兩個國家出現貿易戰爭時，其他國家很難不被流彈波及，比方說，當美國對鋼鐵和鋁製品加徵關稅，包括台灣在內的許多國家都受到影響。不過，美國也宣稱如果某些國家可以提出合理的解釋，就可以得到豁免，其中包括加、墨、澳、韓都得到暫時性的豁免，尤其是南韓同意擴大美國汽車進口量，而得到美國同意永遠豁免。至於在歐盟等國方面，大多數國家都不同意美國動用國家安全的理由對鋼鐵和鋁製品加徵關稅，而他們都準備到WTO去申訴，要與美國進行磋商。

台灣的地位最尷尬，因為大陸和美國是台灣最大的兩個貿易夥伴，其中去年台灣對大陸出進口金額為1302億和516億美元，占台灣總出進口的比例為41.0%和19.9%；而台灣對美國出進口金額為369億和302億美元，占11.6%和11.7%。其中去年台灣鋼鐵對美國出口總額為13.5億美元，是台灣最大的出口國，現在因為美國對鋼鐵產品進口加徵25%關稅，勢必對台灣出口產生衝擊。為了避免對美出口鋼鐵受到影響，我們政府派出代表赴美爭取豁免，但顯然沒得到效果，因為我們並沒有被列入豁免國家的名單當中。

照理來說，為了爭取輸美鋼鐵入豁免名單，我們一方面可以和美國協商看要拿何種市場來交換，或是和歐盟一樣，到WTO去爭取和美國啟動爭端解決機制，進行磋商。但是我們政府卻採取另外一個很奇怪的做法，就是開始限制大陸進口到台灣的鋼材，希望以減少台灣銷美鋼鐵產品中的「大陸含量」方式，藉此說服美國把台灣列入豁免名單中。

這種限制「大陸含量」的政策只能達成一個效果，就是告訴美國說：「我是和你站在同一邊，你應該把我列入豁免名單中。」不過，「輸誠」究竟對美國有何好處？美國是否接受？我們還不得而知，但我們已經看到幾個可能的後遺症：

第一，如果這種「貿易去中」政策可行，未來如果美中貿易戰真的開打，產品擴大到電子、塑化和其他重要的商品，台灣是否都要採取「貿易去中」政策？問題是，大陸市場占台灣出口41.0%，而美國市場只占11.6%，我們拿較大的市場去換取較小的市場，划算嗎？其次，台灣鋼鐵製品不是只出口到美國，也同時出口到其他國家，如果任意限制自大陸進口鋼材和原科，勢必會提高台灣鋼鐵製品的成本，降低台灣產品出口的競爭力。第三，更嚴重的是，我們為了滿足美國，而任意限制大陸商品來台，如果大陸採取反制，也限制台灣對大陸出口，我們受得了嗎？

大陸和美國都是台灣重要的貿易夥伴，兩邊的市場對台灣都很重要，蔡政府在政治上要選邊站，或許對民眾的生活沒有直接的影響；但是如果連經貿也都要選邊站的話，可能不但台灣經濟會直接受到衝擊，到時候全體國人的生活可能都會受到連累，「貿易去中」政策絕對不可行！

(中國時報)