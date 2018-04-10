不存在的真相

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中國時報
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新成立的促進轉型正義委員會究竟要做什麼，蔡英文總統給了「挖掘真相、釐清責任、邁向和解」的方向，但是在民進黨及深綠族群的思維下，這個所謂正義的委員會只會扭曲真相，最終難得和解。

台灣的政治人物無論是講起歷史事件，或發展中的新聞時事，經常口口聲聲說要追求事實真相，但偏偏我們這個世界，無論科技再怎麼發達，最難獲得的就是事實或真相。

什麼是事實，什麼又是真相？同一件事，是當事人說的是真相，還是檢察官起訴的內容是事實？法院一審認定有罪就是事實？還是三審定讞的判決內容才是事實？究竟三審定讞的事實就是真相，還是那些質疑法院判決者說的才是真相？

就拿前總統陳水扁被依貪瀆論罪的案件來說，檢察官檢具了大批事證，認定陳水扁有貪瀆的事實而予起訴。其後法院歷經三審，都認定陳水扁有貪瀆的事實而予判刑。但是在綠營眼裡，這些都不是事實，也不是真相。

在綠營眼裡，陳水扁那海角7億不是貪汙來的，而是流血流汗掙來的。在他們的思維裡，陳水扁家裡那麼多的錢，即使不是掙來的，也是為了一邊一國的正義，而不得不犧牲小我形象而弄來的。這就是綠營對真相的思維，對正義下的定義。

搞懂了綠營的這種思維方式，就可以理解，為什麼黃煌雄好幾年前曾經寫文章說馬英九幾句好話，時代力量的黃國昌就可據為理由，認定黃煌雄不適任促轉會主委。

其實綠營要的促轉會主委是像陳師孟這種人。綠營應該去追尋一個真相：陳師孟有沒有孿生兄弟？如果有，就找來當促轉會主委；如果沒有，就該追查「為什麼沒有」的真相。

(中國時報)

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