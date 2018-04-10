2018年04月10日 04:11 中國時報 張景為

台灣自詡是個民主多元、言論自由的社會，理論上任何看法主張，只要合乎基本的法律規範，應該都要受到公平、公正的尊重。但如果說「維持現狀」是目前多數人的共識，分屬兩端的統、獨主張論述，在現實上卻遭到完全不同、甚至扭曲的待遇：統，被打成通敵賣台；獨，則是唯我獨尊的愛台。

眼下所謂「愛台灣」愛到極端的論述便是台獨。而民進黨重返執政後，台獨的聲勢似乎更趨張揚，但真正的問題卻始終未能攤在陽光下，供全民理性檢驗，或者讓主張台獨的人士反思。最近，行政院長賴清德第三度公開宣揚他主張台獨，以及民主基金會發布的一項民調，就凸顯出台獨論者彷如「魔幻寫實」的迷惘與矛盾。

說到底，台灣政治當前最大的弔詭就是：想的不等於說的、說的不等於做的，選民看到的也不等於真的，檯面上與檯面下更是兩回事，現實與想像、真假與是非，徹底錯亂，於是人民只能在自求多福中自我安慰！

賴清德最近在台獨言論上的表態進逼、不斷強化，蔡英文則從一開始試圖緩頰，到如今默不作聲，足以看出民進黨內權力較勁、外弛內張的緊張狀態。如今獨派勢力儼然彌天漫地而來，但以下幾個問題仍應先予釐清：一、投給民進黨的票是否就是支持台獨的票？二、獨派為什麼不推出自己的候選人，打出台獨的旗號投入選戰，光明正大爭取選民認同，而總是躲在民進黨背後施壓？三、為什麼民進黨一旦執政，主政者就會務實調控台獨言行？這是對現實的理解而回歸正常，還是角色轉換下的欺騙？

如果對以上三個問題產生疑惑或反思，就說明台獨不應有自認「道德高位」的特權，不應該只是激情的嘴炮，而必須明確現身公平地接受民意真正的檢驗與挑戰。正因如此，最近民主基金會指稱「大陸若要武統，台灣39歲以下年輕人有7成願意為台灣而戰」的民調，更凸顯台獨在現實上的虛幻與自欺欺人。

姑且不論這個民調是民進黨主控下的官方單位所作，以及時隔1個多月才特別跑到美國發布，閃開台灣質疑、向美國人表態這些明顯的疑點，光是前述結果，正常人甚至包括獨派難道不會覺得詭異、不合常情？

首先從表象上看，同一民調發現年輕人只有2成3支持台獨，但卻有7成願為武統台灣而戰，豈不矛盾？深入而言，為何台灣民意都主張服役期縮短？又為何募不到兵？而且鼓吹台獨的年輕政客，幾乎都閃躲或沒有當兵，這又要騙誰？

更深入看，如果認真看待這個為台而戰的數據，應該進一步去問，你認為台獨後，大陸會不會攻台？你願不願意為台獨上戰場抵抗中共？這才是真正面對生死攸關的國家前途選擇的嚴肅探索，絕非見獵心喜，把戰爭當成打電玩般地操弄遊戲。

台灣絕對不缺少真正的熱血男兒，也從不退縮於為台灣而戰的時代使命，但年輕人是否願意為偏激狹隘的台獨而戰、為陰謀算計的政客而戰？這就是完全不同的命題與思考。如今的民進黨政府面對台灣民意是一副臉孔，面對獨派又是另一番嘴臉，這是當前面臨國家前途走向最深沉的悲哀。

嘴炮台獨應該勇敢負責，以千萬生靈為念；虛擬武統更不應只是政客欺民的幻覺，而是必須深刻體認的抉擇。

(中國時報)