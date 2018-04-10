美潛艦技轉 台得不償失

2018年04月10日 04:11 中國時報 傅應川

總統府於8日證實，美方已正式發布對我潛艦國造技術、部件的「輸出許可」。對海軍而言，確屬等待了近20年的喜訊。首艦計畫於民國113年下水，完成後對海軍整體兵力結構的發展，確有極大的助益。

潛艦屬戰略性武器，影響戰略情勢甚鉅，尤其在核打擊能力上，不亞於航空母艦的威懾能力。雖然國軍發展潛艦部隊並不在於建立威懾能力，但在防衛作戰上，以潛制潛仍是無法運用其他手段可完全取代的。然而在我海軍艦隊，兩棲、驅逐、巡防、潛艦等主力艦艇中，潛艦戰隊乃是規模最小、裝備最為落後的兵種。

民國62年前後，我方自美國接收兩艘曾在二戰中服役的「茄比級（1944年服役）」潛艦；又於民國69年開始，尋求獲得歐洲的潛艦，而選擇了荷蘭劍龍級。幾經波折，復面臨中共的打壓、造船廠財務上的瀕臨破產、潛射魚雷的採購無門等困難，最後兩艘荷製潛艦分別在民國76年12月及77年6月返抵左營正式成軍。

海軍就以這小小的潛艦兵力，擔負著台海反潛的主要任務。隨著時光流逝，老舊的茄比級已服役70年以上，劍龍級迄今亦逾30年，故目前的潛艦兵力顯然極為不足。基於上述困境，海軍尋求新一代的潛艦，遂轉向為美國軍售。軍方於民國84年成立潛艦發展辦公室，並於民國90年透過外交途徑爭得美國布希政府的同意，出售8艘柴油動力潛艦。由於美方早已停產傳統動力潛艦，若重新啟造，投資成本太高，勢必與歐洲其他盟國合作，但又經不起中共打壓，軍售案不了了之。

然而潛艦需求仍日趨緊迫，於是推出目前的潛艦國造案。本案與前軍售最大的不同，主在商售技轉的方式，合作的對象係指我台船與中科院。經美方同意商轉，並對台船、中科院對技術的接受能力表示肯定。因此，本案確屬可行。

雖然，在技術上可樂觀看待，但在戰略上則前途多舛。一則國軍與共軍的潛艦戰力完全不在一個等級。依保守數據顯示，中共服役中的潛艦共68艘，其中常規潛艦55艘，核潛艦13艘，此數量不在美軍之下。至於其質量，近期在常規動力潛艦的技術發展上，突破AIP（絕氣系統）的技術，實已具備核潛艦長時潛航的能力，又在噴水式推進系統方面獲得進展，其靜音效果已媲美核潛艦。兩岸實力相差懸殊。

而另一隱憂，則在中美雙方正在西太平洋陷入「修昔底德陷阱」中的霸權之爭。從東北亞的朝鮮半島，川普吃了一記悶棍，到掀起中美貿易戰，使2018開年就不得安寧。在此敏感時刻，美方通過《國防授權法案》，考慮重啟美台軍艦互訪；《台灣旅行法》開放美台高層官員得以互訪，這已觸及大陸「一個中國」原則的底線。此時，美國又端出潛艦商技的輸出許可，更增雙方摩擦熱度，因而對我方而言實為「未蒙其利，先受其害」。（作者為中華戰略學會常務理事）

(中國時報)