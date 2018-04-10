2018年04月10日 04:11 中國時報 柳金財

根據台灣民主基金會委託政治大學選舉研究中心在2018年2～3月間所做的民調，當問及「若大陸用武力統一台灣，是否願意為台灣而戰」，結果顯示39歲以下受訪者有70.3%回答「是」，上述民調結果引發熱議爭論。贊成者以為，年輕人無畏於大陸當局武統並發出拒絕投降書、捍衛自由民主價值、堅持台灣主體性；反對者嚴厲抨擊，這是假議題、刻意製造虛假民調、誤國誤民，意圖為蔡政府辯護及誤導美國智庫、輿論。論者或以為如此極端評論欠缺中立客觀性，或過度解讀、流於情緒及意識形態論斷，僅從報導片段，不易整體解讀分析。

首先，2018年調查若大陸武統台灣，7成受訪者願意「為台灣而戰」。此處問法並無設定因為「宣布台獨」，僅是純粹觸及「大陸武統」是否願意「為台灣而戰」。對比2017年同中心的調查指出，當問及「如果因為台灣宣布獨立，導致台灣與大陸發生戰爭，請問您認為大多數台灣人會不會抵抗」時，52%受訪者表示民眾會抵抗。

而上述結果，其因果關聯也不能完全解釋是「為台獨而戰」，大陸發動戰爭雖源自台獨因素，但台灣民眾抵抗可能是為台灣獨立，也可能是為捍衛台灣自由民主、生命財產、維持現狀等因素。試問支持台獨的歷屆調查平均值在25%上下，又怎會有超出5成比例的人願意「為台獨而戰」

呢？

其次，對比2017、2018年該中心的兩項調查，2017年「因宣布獨立發生戰爭」，約5成受訪者認為會抵抗；2018年在不導入「台獨因素」只問「大陸武統台灣」，約7成民眾會「為台灣而戰」。顯示「台獨促發武統」因素會導致減少2成抵抗者；在無任何前提下被武統，反強化「為台灣而戰」的決心。就此而論，因為宣布獨立導致戰爭，台灣民眾抵抗的比例反而下降。

最後，高達59.1%的民眾不願意因宣布獨立引發戰爭邊緣及風險，顯見大多數民眾傾向不支持台獨。近來前總統李登輝、陳水扁紛紛支持喜樂島聯盟推動公投制憲正名，催化台獨激進路線揚升，其實背離民意主流，及衝撞蔡總統兩岸政策維持現狀主張之政治承諾。

台灣民眾對兩岸和平穩定關係的建構，採取理性務實態度，大多數主張維持現狀且不會主動挑釁，也不願意宣布獨立而發生兩岸戰爭。然而若在無宣布獨立的前提下被強行武統，大多數民眾會選擇抵抗；若因宣布獨立的前提下導致戰爭，則選擇抵抗比例將明顯下降。大陸當局或社會動輒訴諸武統，並不利形塑兩岸命運共同體。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)