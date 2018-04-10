大耐心與小確幸

友善列印
中國時報
李家同

我們常常會羨慕很多國家有非常好的工業產品，比方說大陸已經可以製造自己研發的高速鐵路，而我們距離這種境界仍然非常遙遠。中國是一個很大的國家，所以我們也許不該做這種比較，可是我們和很多小國家比，發現他們也有相當厲害的工業，一個例子就是芬蘭，芬蘭的通訊公司Nokia已經買下了法國的AAlcatel-Lucent，他們可以製造基地台裡面的設備，而我們到現在仍然沒有這種能力，可是芬蘭只有約550萬人。最近我對空照雷達的影像處理有一點興趣，當然最好的公司是德國的，可是芬蘭也有1家公司在這方面的技術也相當高超，我們必須要問這究竟是怎麼回事。

問題在於要發展相當高規格的工業產品，必須要有耐心，我們國家社會經常強調創新，可是即使一個工程師有新而好的觀念，他要在實驗室裡實現他的想法，就可能要花上很長的時間，在實驗室裡做出來已經不容易，要將這個產品的生產可以商業化，又需要很多的時間，因為要商業化的意思是指這個產品要有一種好的製程，使產品可以保持一定的優良性能。

舉例來說，絕大多數公司推出核能發電機的實驗型以後，要再花13年才可能推出可以穩定供電的系統，可是世界上沒有一家公司是很早就懂得核能發電的，所有的工程師都是從頭開始的，也就是說從看論文開始到做出第1架實驗型的核能發電機至少又要15年，所以我們幾乎需要靠近30年的功夫才能推出核能發電機。大陸現在有他們自己的高速鐵路，研發也絕對長達幾十年之久。

我們國家並不是沒有好的工程師，但我們的政府沒有耐心，政府官員總希望我們的研究單位能夠在很短的時間做出很偉大的結果出來，這就是所謂的急功好利，有些官員根本不知道具有挑戰性的工業產品不可能在短期內完成，但更多的政府官員雖然知道這一點，但是他們往往顧及到自己的職位在短期內可能有所變動，所以他們也都希望研究單位能夠快一點做出結果來，好讓他們對民代以及上司有所交代。

我們民間的確有一些很有耐心的公司，他們默默地在研發上花很多的時間，這段時間中他們的研發沒有增加任何的收益，反而增加了很多的支出，可是這些公司往往會有很好的成就，我認識好幾家公司在同一個產品上一直投入研發幾十年之久，這種耐心最後使得他們在世界上也占有一席之地。

可是很坦白地講，我很擔心政府在有意無意中，鼓勵青年人有小確幸的想法，因此很多的青年在大學畢業以後都對於需要長期研發的工作沒有興趣，而希望自己能夠在短期之內賺大錢，這是相當危險的事。（作者為國立清華大學榮譽教授）

(中國時報)

愛台≠挺獨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。