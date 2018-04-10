孝順因人而異 盡力就好

2018年04月10日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

即便總是盡量親力親為的照顧高齡生病的父母，對於「孝順」，張曼娟卻有不同的見解，「孝順絕對是因人而異。孝順對父母親而言是什麼，什麼是自己的極限，都要弄清楚。我必須在父母的需求，以及我的界線之間，找到平衡。」

張曼娟舉例，她的父母其實非常希望女兒能一直陪在身邊，「我會在他們需要我的時候出現，但我知道其他時間我必須保留給我自己。如果我百分之百符合他們的期望，我可能會很不快樂，這樣不快樂的我，怎麼可能把照護的事情做好？」

取得平衡的過程，也不是一蹴可幾，通常是不停地嘗試與修正的結果，張曼娟認為，當父母面對老去，內心缺乏安全感，其實很難溝通，「通常是事情發生了，我先去做、去反應，想盡辦法讓他們覺得心安，事後再來思考彼此的感覺。」

張曼娟也認為，照顧者不用去在意旁人對於「孝」或「不孝」的評斷，「因為不管你怎麼做，一定會有人說你做得不夠好。一把尺放在自己心裡，你明白自己已經盡了力就好。」

張曼娟表示，現在是父母生命中非常辛苦的一段時間，「我其實很慶幸自己沒有結婚，如果我結婚了，就沒有這麼多時間可以安排。還好我沒有到國外工作，不然就沒有辦法陪伴，照顧他們。」

如今張曼娟十分珍惜與父母相處的日常，像是母親晚上常叨念她「這麼晚怎麼還不睡」，「這些可能被視為很瑣碎的叮嚀，當你想到有一天你會失去這一切，你就會感受到，這還是非常幸福的時刻。」

(中國時報)