KKBOX進駐高雄大鯨魚

2018年04月10日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄流行音樂中心位於高雄港11至15號碼頭，占地約11.89公頃，總經費54.5億元，預計今年底完工。（王錦河攝）

亞洲數位音樂領導品牌KKBOX集團，9日簽約進駐高雄市流行音樂中心3號大鯨魚表演館，高雄市將成為全台流行音樂重鎮；簽約見證人高雄市長陳菊感謝業者選擇高雄為發展新據點，並期許不斷創新接受挑戰，讓高雄成為台灣流行音樂圈不可或缺的要角。

這場簽約記者會選在高雄獨有的文化遊艇上舉行，從駁二特區出發遊覽高雄港灣建設，並由高市府工務局長蔡長展簡報流行音樂中心的硬體建設進度，「保證如期如質在年底完工」。

隨後，KKBOX總經理王正與代表行政法人的高雄流行音樂中心執行長廖偉程在船上簽約，市長陳菊與副市長兼流行音樂中心董事長史哲，共同見證歷史時刻。

陳菊讚許「KKBOX集團實在很有眼光，很了解高雄未來的趨勢跟發展」，知道亞洲新灣區無可限量的發展，因此搶在前頭，簽下這隻唯一的大鯨魚表演館，作為集團事業新據點，也期盼新興產業在高雄發展的無限可能。

廖偉程說，行政法人高雄流行音樂中心是全台第一個以流行音樂發展作為主要任務的行政法人，主要任務為負責流行音樂中心整體營運，期望透過這次的合作能夠開啟業界之先、作為全台流行音樂產業發展的示範，並吸引更多產業界的投入，共同茁壯流行音樂中心。

KKBOX台灣暨香港區董事總經理王正表示，KKBOX集團於2011年就在高雄設立南部研發中心，培育一流的技術開發人才，對高雄有很深的情感。

他說，KKBOX本著分享音樂的初衷及集團多年經營展演場館的經驗，未來將以集團的流行音樂大數據，串連實體演出、票務、場館業務做整體規畫，培育新秀、推廣新音樂、提供更好的舞台，讓所有人都可在高雄享受到豐富的音樂藝文饗宴。

位於高雄亞洲新灣區的流音中心共有6座鯨魚館，最大的2隻先後由台灣電競聯盟與KKBOX簽約使用，也象徵著電競與流音2大文創產業將成為亞灣的領頭羊，為高雄產業注入新活水，也是市長陳菊離開高雄前，送給市民的產經大禮。

(中國時報)