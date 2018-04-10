發掘呂紹嘉、簡文彬 名指揮家陳秋盛辭世

陳秋盛在北市交擔任團長期間，致力推廣歌劇與交響樂作品。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台灣名指揮家陳秋盛昨（9）日睡夢中辭世，享壽76歲，樂壇聞訊都感到悲痛不捨。陳秋盛擔任台北市立交響樂團團長將近20年期間，不但帶來國際一流樂團，開啟台灣古典音樂視野，更發掘國家交響樂團音樂總監呂紹嘉、衛武營準藝術總監簡文彬、中提琴家黃心芸及鋼琴家劉孟捷等，這些台灣中生代優秀音樂家，都是他的得意門生。

8日才剛舉行完父親的告別式，呂紹嘉收到噩耗，內心非常難過，「陳老師是我音樂上的父親。」呂紹嘉說，陳秋盛對他的信任，讓他可以在音樂這條路上持續前進，「當學生時，他常常讓我幫他的小提琴學生伴奏，我們也一起排練歌劇，他其實一開始沒看過我指揮，但他讓我知道我的潛力。」

輔大音樂系系主任孫樹文表示，陳老師早上被看護發現沒了氣息，送醫急救無效。家屬非常低調，希望後事安靜進行。台北市立交響樂團表示希望可以為老團長舉行紀念音樂會，但要徵詢家屬意願，目前計畫在4月12日音樂會前默哀，感念陳團長對於北市交及台灣樂壇的貢獻。

陳秋盛早年負笈德國慕尼黑音樂院學習小提琴演奏，1969年學成歸國，1971年為了學習指揮再次赴歐洲深造，在維也納音樂大學向斯瓦羅夫斯基學習，1973年回到台灣，先在國臺交前身台灣省立交響樂團工作，最後在台北市立交響樂團擔任團長並退休。

陳秋盛在北市交工作期間，極力推廣歌劇與交響樂作品，在當時沒有太多民間藝術經紀公司舉辦節目的時代，北市交的音樂會擔任了領頭羊的角色。他數度率領北市交到美、日、俄、法等國巡演，把台灣的音樂帶到國際。

從北市交退休之後，陳秋盛將音樂重心從樂團轉移到教學，除了在師大、北藝大、南藝大任教以外，他也是輔大音樂系客座教授，並應邀客席國家交響樂團與國立台灣交響樂團。

(中國時報)

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