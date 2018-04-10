戴佩妮傻眼掐大腿憋笑

戴佩妮8日在武漢開唱，熱情粉絲上前接唱卻大走音，她當場愣住。

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中國時報
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戴佩妮面對粉絲走音，猛掐大腿力求鎮定把歌唱完。

戴佩妮8日在武漢舉行「咪咕音樂現場 過耳不忘音樂會」，她在演唱〈怎樣〉時氣氛熱烈，她邀請全場粉絲一起大合唱，不料一位熱情粉絲突然上前接麥，一開口就大走音，全場笑翻，她當下故作鎮定、掐著大腿唱完整首歌，笑說：「我出道18年，第一次掐大腿唱〈怎樣〉，今天正式以諧星出道！」

她事後強調不是因為歌迷唱得五音不全而嚇到，那位粉絲名叫飛翔哥，是她的死忠歌迷，也常聽他唱歌，前晚她發現他第一句就多唱一個字，擔心他後面跟不上拍子，「我是被他大笑而愣到，他那可愛的笑聲，魔音嚇到的，並不是他的歌聲哦！」

聞粉絲獻愛感動哭

戴佩妮22日將滿40歲，她多年前就告訴粉絲不要送禮，仍有大陸粉絲以她名義捐善款1萬人民幣給「中國聽力醫學發展基金會」，還把捐款證書給她看，她日前在北京演出失常，加上看到粉絲善行，竟當場哭了1小時。

她日前赴北京開唱拉肚子、身體不適，加上臉部過敏，在演唱會上重唱了3次〈賊〉，內心相當過意不去，又看到粉絲捐贈愛心，使她內心更充滿感動和檢討情緒，她也希望粉絲做善事，不要只寫她的名字，也放上粉絲自己的名字。

她目前正忙於籌備「賊」世界巡迴演唱會，之後還將製作弟子郭修彧及其他歌手新專輯，行程滿檔。

(中國時報)

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