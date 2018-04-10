李沛旭為蔡淑臻變大隻佬

2018年04月10日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

李沛旭去年主演華劇《只為你停留》，遇到製作公司東映老闆欠債跑路，至今都沒領到酬勞，最近與同門的賴琳恩及新人陳昊森一起主演網劇《美男魚澡堂》，感嘆自己一年只拍一部戲還遇到被倒帳，也該出來賺錢了，「畢竟還有房貸要繳！」久未公開露臉的他，被發現身材大了好幾號，也告別腹肌男，連媽媽都看不下去問他：「你真的喜歡你自己這樣哦？」

李沛旭前陣子練到「史上最重」的87公斤，逼近90大關，他坦言，不僅媽媽語重心長「明示」他太肥、不好看，女友蔡淑臻知道他現在往健力方向訓練，也很擔心他體重迅速增加、膝關節會受傷，「她有時坐在旁邊看我練，還會問我：你以前會這麼喘嗎？」他手臂目前已經粗壯到約17吋，「想看可以到多大！或許可以壯到20吋。」

不跟鮮肉爭天下

事實上，他刻意增重還有一個貼心的原因，女友蔡淑臻這兩年深受腳傷所苦，必須放棄最愛的運動，她經常沮喪自己因此變胖，李沛旭說是她對自我要求太高了，所以他常安慰她：「妳放心，妳在我旁邊，沒有人會覺得妳胖，妳至少還可以胖10公斤！」

李出道時最瘦僅60公斤、27腰，現在不但沒腹肌，甚至自嘲一度胖到「不成人形」，笑說：「現在很多男孩出來了，鮮肉的天下，不跟他們爭，專心當男人。但也是因為變胖，詹哥（詹仁雄）才找我演這角色！」。

他在《美男魚澡堂》飾演一位老同志，意外交換靈魂後，詮釋天菜直男小鮮肉的純愛，他說自己12年沒演出同志角色，更預告將在螢幕獻出第一次的男男吻。

(中國時報)