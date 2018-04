孫安佐精神鑑定 小鎮警長沒看到

2018年04月10日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐涉嫌恐嚇威脅案引起各方討論,律師邱彰日前指出小鎮警方為孫安佐精神鑑定,認為他「精神不濟」,研判25日法官開庭會直接決定讓孫安佐遣送回台,不過根據中視駐外記者龔邦華求證上達比警長奇伍德(Michael Chitwood),發現那只是警長個人意見,對案情本身並沒有影響。

奇伍德向中視記者表示,當孫安佐的辯護律師凱勒取消記者會後,大批在賓州的記者都趕到他辦公室。當時的確有談到孫安佐的精神狀況,「我從來沒有看到孫的精神鑑定報告(I never saw the mental report on him),所以他有沒有通過鑑定我也不知道。的確有媒體問我覺不覺得孫的精神狀況有些問題,我說 Could be(有可能),但是這是Personal opinion(個人意見)。」

靜候4月25日開庭

邱彰律師9日在臉書以「人情留一線,日後好相見」為題再發文,表示很多人追問她孫安佐是否真的做過精神鑑定,在美國刑事法的程序上,若他想以精神狀態為辯護理由,他要經過好幾道的精神鑑定,而最後的判決者就是法官。

她會選擇用「精神不濟」的字眼,是打翻譯的擦邊球,「孫安佐今年才18歲,以後的路還很長,我希望他以後在網路搜尋的時候,不會看到邱律師說過什麼惡毒的字眼。狄鶯和孫鵬都還在娛樂界第一線,也要給他們留個後路。」

她認為:「不管我們怎麼說,警方怎麼說,都不重要,4月25號就要開庭了,法官最大,就讓我們等那一天吧!」

(中國時報)