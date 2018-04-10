孫安佐精神鑑定 小鎮警長沒看到

2018年04月10日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐涉嫌恐嚇威脅案引起各方討論，律師邱彰日前指出小鎮警方為孫安佐精神鑑定，認為他「精神不濟」，研判25日法官開庭會直接決定讓孫安佐遣送回台，不過根據中視駐外記者龔邦華求證上達比警長奇伍德（Michael Chitwood），發現那只是警長個人意見，對案情本身並沒有影響。

奇伍德向中視記者表示，當孫安佐的辯護律師凱勒取消記者會後，大批在賓州的記者都趕到他辦公室。當時的確有談到孫安佐的精神狀況，「我從來沒有看到孫的精神鑑定報告（I never saw the mental report on him），所以他有沒有通過鑑定我也不知道。的確有媒體問我覺不覺得孫的精神狀況有些問題，我說 Could be（有可能），但是這是Personal opinion（個人意見）。」

靜候4月25日開庭

邱彰律師9日在臉書以「人情留一線，日後好相見」為題再發文，表示很多人追問她孫安佐是否真的做過精神鑑定，在美國刑事法的程序上，若他想以精神狀態為辯護理由，他要經過好幾道的精神鑑定，而最後的判決者就是法官。

她會選擇用「精神不濟」的字眼，是打翻譯的擦邊球，「孫安佐今年才18歲，以後的路還很長，我希望他以後在網路搜尋的時候，不會看到邱律師說過什麼惡毒的字眼。狄鶯和孫鵬都還在娛樂界第一線，也要給他們留個後路。」

她認為：「不管我們怎麼說，警方怎麼說，都不重要，4月25號就要開庭了，法官最大，就讓我們等那一天吧！」

(中國時報)