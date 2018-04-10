謝祖武 拍戲教課兩頭忙

謝祖武分享他身兼教職又要拍戲，因此很重視時間管理，配戴泰格豪雅Carrera Heuer-01計時碼表。（JOJ PHOTO攝、服裝提供LANVIN男裝）

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中國時報
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《麻辣鮮師》謝祖武在大學任教培育演藝新生代，配戴泰格豪雅Link Calibre 5自動腕表充滿了書卷味。（JOJ PHOTO攝、服裝提供LANVIN男裝）
泰格豪雅Carrera Heuer-01計時碼表，17萬8400元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Aquaracer Calibre 7 GMT可樂圈腕表，8萬9200元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Heuer-01計時碼表，藍色表圈款式17萬100元。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Link Calibre 5自動腕表，藍色太陽紋表盤款，9萬7600元。（TAG Heuer提供）

在《麻辣鮮師》飾演老師的謝祖武，最近演出的電影版《王牌教師麻辣出擊》剛殺青；現實生活中，他獲聘擔任台北城市科技大學演藝事業學士學位學程系主任，同樣也是個嚴厲的老師，上課必點名、及時隨堂考，且會當學生。

教學嚴謹不心軟

謝祖武說他年輕時也不是個好學生，一樣貪玩不愛念書，就是因為這樣，他知道翹一堂課，要花更多的時間和心力才能彌補回來，付出的代價實在太高了，「我不希望我的學生重蹈覆轍。」

對於老師這個角色，謝祖武有更多深刻的體悟，不僅是因為參與《麻辣鮮師》的演出，更因為母親是國中老師，從小耳濡目染之下，對老師這個角色十分熟悉，明白一時的心軟反而會害了學生，唯有嚴師才會出高徒。

為人師不僅是傳道授業，身教也很重要。謝祖武記得他就讀高中時有位聽障的化學老師，正因為言語溝通不易，老師一定親自示範做一次給學生看，讓學生留下深刻印象，讓他明白「老師做到了，才能要求學生」的道理。

充分利用零碎空檔

這回謝祖武受邀進棚拍攝時尚專題，穿LANVIN男裝，配戴泰格豪雅（TAG Heuer）最經典的Carrera Heuer-01計時碼表和Link Calibre 5自動腕表入鏡，分享他忙著拍戲又身兼教職，時間的壓力很大，因此很重視時間管理，例如兩個工作行程之間若有1小時的空檔，他會緊抓住時間去理髮，不願輕易浪費時間。

泰格豪雅（TAG Heuer）近幾年主打四大系列表款，除了最具代表性的Connected Modular 45智能表外，Aquaracer系列、Link系列，以及Carrera系列等也是相當受歡迎的熱門表款。

(中國時報)

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