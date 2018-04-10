郭雪芙與張軒睿洩鍊情

TASAKI floral stars鑽石珍珠白K金戒指， 53萬元。（TASAKI提供）

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中國時報
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TASAKI abstract star珍珠櫻花金戒指，7萬500元。（TASAKI提供）
暖男張軒睿為郭雪芙戴TASAKI項鍊，笑說：「我偷偷練了很久！」（TASAKI提供）
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金雙指戒，9萬700元。（TASAKI提供）
TASAKI balance note diamond鑽石珍珠櫻花金耳環，13萬1000元。（TASAKI提供）

為迎接春天櫻花季，日本珠寶品牌TASAKI發表色調粉嫩的櫻花金新品，邀請郭雪芙和暖男張軒睿出席鑑賞。郭雪芙說，她的第一件TASAKI就是為經紀人Elsa買生日禮物，沒想到一看就愛上，結果她買了珍珠項鍊送經紀人，也為自己挑了組耳環。

日前網路瘋傳郭雪芙對經紀人臭臉的影片，她無奈解釋，她和經紀人感情就像姊妹一般，「經紀人很寵我，我很尊敬她，她是隨身帶皮鞭的，我怕被她揍！」她解釋當天出席活動時因為露肩洋裝不停往下滑，她擔心走光，又急又氣，下場時對經紀人咕噥說了5個字，但應該是與衣服有關，可能是「他沒有別好」、「他沒有弄好」之類的，而非「他沒有來擋」，抱怨經紀人沒安排暗樁阻擋媒體的尖銳發問。

郭雪芙諸事不順，幸好有暖男張軒睿相伴，不僅為郭雪芙挑選飾品，還親手為她戴上項鍊。張軒睿說郭雪芙是他心目中的女神，為女神戴項鍊讓他很緊張，為此他還私下反覆練習許久。TASAKI獨家研發櫻花金，色調比玫瑰金還更柔美浪漫，搭配粉色珍珠，更能襯托膚色。為歡慶TASAKI新光三越信義A9館店開幕，4月14日和21日兩天凡加入LINE官方帳號，就送浪漫花禮。

(中國時報)

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