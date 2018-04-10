量販超市拌麵賽 名人牌最夯

2018年04月10日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

家樂福「鋒味拌麵」，有麻辣（左起）、三杯、櫻花蝦紅油，每盒原價89元、特價75元。（家樂福提供）

全聯維力炸醬麵－原味，90g x 5入，77元。（全聯提供）

愛買KiKi拌麵系列70g x 6入，原價249元、特價220元。（愛買提供）

全聯阿舍食堂－外省乾麵（油蔥），95g x 5入，89元。（全聯提供）

愛買福忠字號眷村醬麵115g x 4入，原價239元、特價199元。（愛買提供）

泡麵每年商機逾百億元，近年乾拌麵在量販搶盡鋒頭，尤以名人代言款最受歡迎，去年舒淇的KiKi拌麵、曾國城的曾拌麵、修杰楷的真麵堂與徐亨代言的阿強師手打麵形成「三王一后」局面，香港藝人謝霆鋒「鋒味拌麵」趁這波連假期間進駐家樂福，4日至今全台賣逾千包，來勢洶洶。

鋒味拌麵訴求食安，麵條非油炸，強調無添加防腐劑、香料、色素、味精，並採用無添加全豆醬油；為搶攻台灣市場，研發三杯、麻辣、櫻花蝦紅油口味，3月底在HOLA首賣1個下午搶光千包，預計這月中再進1萬包；家樂福本月也趁勢搶到量販獨家，引來搶購。

KiKi拌麵奪冠

根據家樂福統計，今年整體乾拌麵市場成長超過2成，打名人牌確實等於銷量保證，KiKi拌麵過年期間業績破千萬元；若以年度熱銷品牌來看，KiKi拌麵、曾拌麵是冠亞軍，福忠字號眷村醬麵、真麵堂互搶3、4名；年度口味排行則以曾拌麵香辣豆撈、Kiki椒麻拌麵、Kiki蔥油拌麵最受歡迎。

愛買每個月可賣200萬包泡麵，其中，乾拌麵以香辣口味最受消費者青睞，新品福忠字號眷村醬麵主打蒜香麻醬、醋香椒麻，由知名製作人王偉忠代言，1周賣上千包；KiKi拌麵每月賣逾5000包；熱銷王維力炸醬麵與大份量的維力炸醬麵XXL重量碗，兩款單月可合賣82萬包。

維力炸醬麵長年熱賣

全聯3大熱銷乾拌麵都是排行榜常客，冠軍維力炸醬麵－原味不論任何時間、季節都有高人氣及購買率；阿舍食堂－外省乾麵（油蔥）因長期累積品牌力、麵體及食材講究，占穩一席之地；味味Ａ排骨雞風味乾麵因味味A排骨雞麵長年熱銷，近期首次推出乾麵，也有不錯的表現。

(中國時報)