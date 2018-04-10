桃園購物中心 母親節檔開跑

桃園台茂購物中心的Whoo亮采防曬金屬氣墊組，原價3480，62折特價2180。（台茂購物中心提供）

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中國時報
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中壢大江購物中心的SHISEIDO彈潤美肌乳，贈淨白化妝水及乳液，原價1268元，4月21日排隊價810元，限量100組。（中壢大江購物中心提供）
桃園台茂購物中心的SKII小紅雀青春限定組，價值5908元，83折特價4932元。（台茂購物中心提供）
中壢大江購物中心的凱吉英國Gtech Multi Plus無線除吸塵器，原價8999元，19日獨家加贈1500元現金抵用券，限量50台。（中壢大江購物中心提供）

桃園購物中心母親節檔準備開跑，台茂購物中心及中壢大江購物中心都看好改裝後的首次大型優惠，除祭出基本的滿千送百優惠以外，前者再推聯合21大銀行信用卡配合滿額贈台茂商品券，後者有首3日卡友滿999送200限定優惠，方便消費者大買特買。

台茂購物中心去年3度蟬聯桃園業績第1名百貨，26日至5月13日再推母親節優惠搶客，14大專區享滿千送百，包括化妝香氛、3樓鞋區、4樓內衣及流行童裝區，單筆滿3000元送300特別商品券、化妝香氛區首6日再享滿萬加碼送電影票，另外刷台茂富邦聯名卡最高享12%回饋，預計春購及母親節2檔可達7.1億元、成長6%的目標，全年目標希望可創63億元、成長5%。

中壢大江購物中心去年完成大型改裝後，在今年首季業績就成長了39%，19日至5月13日推母親節優惠，首三日憑大江聯名卡消費滿999元即送現金來店禮200元，還有多項下殺3折起的限日限量商品，6日前當日全館累滿4000元送350元現金券，獨家再加碼限量百元主題餐廳抵用券，化妝香氛區滿3000送350，今年預估目標業績為58億元，希望可挑戰60億元大關。

(中國時報)

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