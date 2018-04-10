連假爆人潮 百貨飆業績

2018年04月10日 04:11 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

gelato pique cafe在新光三越台北信義新天地A8店外，再進駐台中新光三越，同步推出與 利茶舖聯名的抹茶白玉紅豆冰淇淋可麗餅，200元。（台灣麥姝提供）

板橋大遠百3日起新引進「喀漢堡」，經典口味220元。（板橋大遠百提供）

SOGO忠孝館北海道展Gandhi咖哩俱樂部熟成咖哩麵包，每個60元。（SOGO提供）

板橋大遠百「喀漢堡」櫻花漢堡，27日起母親節檔期限定推出，採用美國Choice等級的牛排原塊，搭配京都水菜、蘋果片、紫高麗，淋上火龍果及櫻花製成的粉紅醬，價格店洽。（板橋大遠百提供）

兒童、清明5天連假雖比春節年假少1天，百貨正值每親節檔期，逛街人潮踴躍、業績最高提升4成，美食餐飲一位難求，熱度猶如小過年！

抹茶立功 咖哩麵包誘人

新光三越有初夏購物節帶動，連假人潮和業績平均成長兩位數；台北信義新天地A8店gelato pique cafe咖啡可麗餅屋因應春季，近日與TSUJIRI利茶舖聯名推出抹茶系列可麗餅，上月30日也進軍台中中港店，至今台中店單日單店賣出400至500份可麗餅，是A8店的2倍，期間限定的抹茶口味就占一半。

另外，利茶舖在遠東SOGO忠孝館的門市上月中改裝重新開幕，業績成長2成，推出世界首發的「經典火腿起司抹茶貝果」，經典火腿起司、樂活鮮蔬燻鮭魚和特製抹茶白巧醬3款新口味2周賣破500個。至於SOGO台北店因母親節首波祭出斷貨、獨家美妝特惠組，及忠孝館超人氣的北海道展，連假業績成長4成；北海道展Gandhi咖哩俱樂部的熟成咖哩麵包日銷500個以上，是美食吸客機之一。

微風各館連假人潮比平時假日成長近2成、業績成長15％，餐飲表現皆亮眼；微風信義主題餐廳餐飲及精品、香氛表現最佳；微風超市有「日本九州展」，福井堂大福、長崎蛋糕、味噌漬魚皆熱賣，人潮和業績也增逾1成。

遠百全台都告捷，不管是年輕族群看電影或親子客層全家出動購物、用餐，連假人潮和業績都較去年同期成長近1成。台中大遠百正值美麗購物節，各項促銷優惠、品牌一日店長聚客催生提袋率，較去年同期成長5％；18日前美妝5折起，因氣溫回暖聚焦防曬商品。

親子同樂 業績成長2～3成

板橋大遠百本月起新引進甜點控必吃的知名蛋糕「布拉格的調色盤」；與獲得2018「Diamond Plus Precious百味美牛」美食評鑑認證唯一的漢堡餐廳「Selfish Burger喀漢堡」，選用美國進口特選牛排等級漢堡肉，搭配台農66號地瓜法式漢堡麵包，27日起趁母親節限定推出「櫻花漢堡」；連假期間全館業績成長8％，童裝成長18％居冠、化妝品因母親節預購成長15％；12日至18日舉辦VIP WEEK，回饋率最高17.6％，持續拉抬高端客群買氣。

主打親子同樂的Global Mall中和店，連假期間除兒童服飾舉辦優惠有明顯成長外，兒童遊樂設施更有2到3成成長，另外連假假期天氣變熱，帶動冰品甜點也成長4成以上，全國7店在5天內整體營業額就有30％成長；同樣以親子體驗為主的京華城也表示，連假期間兒童主題樂園表現特別出色，業績與人潮皆有2到3成成長，可見親子客層於連假期間消費力甚高。

(中國時報)