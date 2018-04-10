2018年04月10日 04:11 中國時報 聞天祥

《搭錯車》劇照。阿美長大，女主角劉瑞琪登場。（金馬影展提供）

兩度出現的〈一樣的月光〉不僅旋律激昂，把華語流行歌曲帶到搖滾新境，歌詞的批判與質疑也不同凡響…從一部通俗劇電影跨足到幾乎成為標準的歌舞片，虞戡平的野心應該不是碰巧那麼簡單。

《搭錯車》是1983年問世的電影，當時不僅入圍11項金馬獎（最終獲得男主角、音樂、插曲、錄音等4項），並連番上映創下可觀票房。今年，不僅4月金馬奇幻影展要重映本片（而且是超嗨的K歌場），7月還被搬上舞台以音樂劇呈現。

先以反派、後以諧星聞名的孫越，當年在《搭錯車》成功塑造了內斂的「啞叔」一角，加上後來的《老莫的第二個春天》（1984），徹底反轉了銀幕形象。啞叔因在戰場上遭刺刀割喉而成了啞巴，跟國民黨軍隊來到台灣，退役後靠撿拾玻璃瓶為生，住在台北的違建區。片中外省與本省混住的鄰里，圍看露天黑白電影，殺狗吃蛇的食補，米酒更勝珍釀，點滴構成某個年代的常民生活樣貌，甚至有些坦承得大膽，例如他和女人沒有名份的同居關係。

在這個基礎上，啞叔撿到被遺棄的女嬰「阿美」，不惜引發情人出走也要把她養大的恩慈；以及沒有血緣關係的女兒長大被捧為紅歌星，卻被迫假裝不識老父的殘酷；甚至在演唱會上來不及見父親最後一面，以及最後為他而唱的大結局，則讓《搭錯車》成為煽情淋漓的通俗劇。但也讓它身處「台灣新電影」風起雲湧的時代，顯得有些尷尬。

《搭錯車》部分的寫實與更多花枝招展的拼貼，讓嚴肅的評論家質疑它的誠意。傲人的票房甚至成為流俗與剝削的原罪。但是從虞戡平在《搭錯車》後陸續導演的《台北神話》（1985）、《孽子》（1986）、《海峽兩岸》（1988）、《兩個油漆匠》（1990），面向之廣，言志企圖之強，我不認為他的社會關懷是虛假的。但就像《孽子》從關心同志到把同性戀者全數化為缺愛家庭下的產物，或是《海峽兩岸》無意把大陸女兒粗俗化的稍嫌刻板，都洩漏了過度類型化所帶來的缺失。但換個角度看，「類型」也可以是一大亮點，甚至是某種潛能。例如，成為一部歌舞片（Musical）的可能性。

華語通俗劇電影傳統向來不缺歌女（星）故事。楚楚可憐的周璇、煙視媚行的白光、熱情奔放的葛蘭，皆是唱作俱佳的代表；晚近的梅艷芳、葉童，也曾在《何日君再來》（1991）、《和平飯店》（1995）反芻過這種再熟悉不過的角色。但在歌曲的質與量上能夠與《搭錯車》媲美的，應該只有葛蘭主演、王天林導演的《野玫瑰之戀》（1960）吧！祕訣即在其曲目之豐富，以及和角色、情節貼合之緊密。

《搭錯車》的前半小時也不是沒有音樂元素，黑白電影裡的林黛對嘴演唱〈癡癡的等〉，點出故事前段的時空背景，也暗喻了即將登場的女主角的未來；而啞叔被拱上台以小喇叭吹奏〈家在山那邊〉，除了帶出記憶中的戰亂與流徙，更成功宣洩了這群人難以言道的苦悶。但重頭戲還是在阿美長大、女主角劉瑞琪登場，愛唱歌的她遇見伯樂及愛人（吳少剛），之後又被大牌經紀人簽下：一首清新委婉的〈請跟我來〉道出夢幻的愛情與憧憬；漸強漸烈、以致高亢入雲的〈一樣的月光〉更合理了她的大紅大紫；接下來的〈變〉訴說情逝的遺憾；而旋律盤旋全片，到最後才有歌詞，道盡感恩與悔恨的〈酒矸倘賣無〉；雖說在劇情上是因為主角的歌手身分而存在，但它們與角色心境的貼合程度，又成了某種說不出的內心語言，甚至具備歌舞片所要求的「整合作用」。

更有甚者，如兩度出現的〈一樣的月光〉不僅旋律激昂，把華語流行歌曲帶到搖滾新境，歌詞的批判與質疑也不同凡響；虞戡平的場面調度、林麗珍的編舞，華麗炫目，但從忠孝橋頭跳到中正紀念堂的大膽突兀，也在楊力州的紀錄片《我們的那時此刻》被抬高到挑戰權威的意義。遑論片中對拆遷衝突與死亡意外的描述，映照三十年後的苗栗大埔事件，益發顯得諷刺亦宛若先知。

從一部通俗劇電影跨足到幾乎成為標準的歌舞片，虞戡平的野心應該不是碰巧那麼簡單，否則他日後不會在《台北神話》和《孽子》都刻意擺進歌舞或演唱。但也僅能如此過過癮，一部貨真價實的歌舞片，也隨著浪起潮落，影消音稀。

時空來到新世紀。先有電影後有舞台劇，在西方早已屢見不鮮。從迪士尼的《獅子王》、《美女與野獸》到翻新程度更劇烈的《舞動人生》、《沙漠妖姬》、《髮膠明星夢》、《日落大道》，無不是膾炙人口的例子，而且音樂劇儼然成為改編後的大宗。因此音樂劇版《搭錯車》此時出現，即使姍姍來遲，但再合理不過。屹立不搖的經典曲目自然不能或缺，但電影版要到半小時以後才緩緩進入歌單的結構，顯然不適用於舞台；再者電影的歌曲幾乎全數集中在女主角身上，改造為音樂劇，也有調整及增加的必要。

高難度原曲一首都不能少，新歌得面臨珠玉在前的挑戰，《搭錯車》音樂劇的成敗，將會考驗流行文化及娛樂藝術繼續跨界改造的潛力。

(中國時報)