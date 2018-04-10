2018年04月10日 04:11 中國時報 郭本城

一九三二年日本轟炸上海「商務印書館」，建物和檔案全被炸毀，造成中國文化史上最大的浩劫。因此，外公失業了，他就到國立暨南大學、大夏大學、清心中學講授國語、國文。一九三七年蘆溝橋戰事爆發，各級學校也因此停課，外公二度失業。

一九四五年日本投降，台灣也光復了，北京教育廳派外公到台推行國語。次年三月，外公就帶著妻女登上寶島，並成立「台灣省國語推行委員會」擔任常務委員，編訂《國音標準匯編》為推行標準國語的根據。同時還到台大、師大授課。

一九四八年《國語日報》在台創刊，這是全球唯一全文標註「注音符號」的中文報紙，由胡適先生題上《國語日報》四個大字。《國語日報》陪伴外公三十年，也陪伴台灣所有孩子的童年。

外公主持「國語讀音」廣播教學，用來匡正不正確的語音。當時學校多為外省教師，所以，他們都會收聽外公教學改正鄉音，再趕到學校現學現賣。

他還在電台主講自己主編的《古今文選》。在六十年代，國語文的教育和文化界，都引起很大的關注和回響。

一九六六年，不堪紅衛兵迫害而投湖的中國著名作家老舍，是外公的好友，兩人都是幼年喪父、與母相依，並侍母至孝。外公愛書、老舍愛畫，兩人也都深受五四運動的影響。

外公號「鐵恨」。老舍改名「舒舍予」意寓「捨棄自我」。兩人都曾在北京十七小學任教，也都出國講學，兩人豁達儒雅，都有宏觀眼界。並且一致認同：「自己對國家民族的苦難，要有承擔的勇氣，同時，還要有改造社會風氣的義務與責任。」

老舍姓舒，外婆也姓舒，都出生於北平胡同，兩家鄉親又土親，未料從此天人永別了。

兩老悲傷不已，還點香遙祭，外公輕念自己撰寫的祭文逐漸哽咽，正如老舍故居的一幅墨寶「傷心京華太平水，湖底竭時淚不乾」，外婆則不斷飲泣。

外公是國民黨員，卻弔祭共產黨員，在當年是要殺頭的。何況，他曾經還有一位差點被槍斃的匪諜女婿。

外公正展現真儒者的風範：「真儒者必鐵肩擔道義」，他以禮教和仁愛之心對待一切，並張開臂膀保護著我們母子三人。（待續）

(中國時報)