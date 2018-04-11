教育部忙卡管 玉山計畫喊假的！赴美攬才 獨缺台大校長

科技部及教育部日前率11所公立大學校長赴美攬才（小圓圖，科技部提供），由於教育部至今未核准管中閔人事案，在麻省理工學院的說明會上獨缺台大校長。（右圖，台大校友提供）

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中國時報
／台北報導

頂大赴美攬才獨缺台大！科技部及教育部日前率11所公立大學校長赴美攬才，但在美國東岸麻省理工學院的說明會上，獨缺台大校長。台大教授痛批：「我們在海外宣傳，連校長都沒有，台大被教育部打到沒有鬥志！玉山計畫根本喊假的。」

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一流學府 無法放手延攬人才

由科技部長陳良基、教育部政務次長姚立德率團，包括交通大學校長張懋中、清華大學校長賀陳弘、台灣科技大學校長廖慶榮、成功大學校長蘇慧貞等11所公立頂大校長、副校長與一級主管，4月1日至7日飛往美國攬才。一行人先前往美西舊金山及洛杉磯等地，再轉往東岸的紐約、波士頓舉行攬才說明會，同時參訪IBM等美國大型企業。

由於教育部至今未核准管中閔人事案，台大是由代理校長郭大維出席，郭僅出席在美西場次，美東行程皆未出席。

飽受杯葛 台大被打到沒鬥志

曾擔任一級行政主管的台大教授表示，校內師生對於代理校長郭大維的表現，有目共睹，「是100分的代理校長」，但郭本職為學術副校長，校長職務只是代理，不僅無從定奪人事權，甚至連高教深耕計畫的經費核發、海外招生、國際合作等面向，都無法決定，「代理行政團隊沒有錯，這不是他們的工作，台大需要校長批示。」

該教授說，台大的海外攬才活動，沒有校長可以到場，整個學校士氣低落，「我們連校長都沒有，教育部卡管，把我們打到士氣低落，沒鬥志！」國內一流學府台大無法積極放手攬才，玉山計畫根本就是喊假的。

代理校長 不能簽核長期規畫

台大政治系教授蘇宏達表示，涉及經費的承諾與規畫，需要校長拍板，郭代理校長很清楚，不可能代理3至4年，無法承諾校務經營長期規畫，因此各院系所的發展方向與經費，都在等待向新校長報告；他舉例，現在他手上即有期程長達3至4年的國際研究計畫，如今卻面臨沒有校長可簽核，根本無法執行。

據指出，因赴美攬才活動業務涉及兩大部會與國內高教發展，受邀大學或主管多全程出席，如遇個人行程衝突，美西、美東則會分派不同主管參加，只有台大是由代理校長郭大維出席。

科技部長陳良基表示，郭確實沒有出席美東攬才說明會，這是出於他個人的行程安排。

(中國時報)

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