海南博鰲論壇！習近平承諾 大陸市場開大門

2018年04月11日 04:11 中國時報 李書良 ／綜合報導 ／綜合報導

習近平在博鰲提出擴大開放新政匯總

在陸美貿易摩擦升級之際，大陸國家主席習近平昨（10）日在海南博鰲論壇上強調，全球應建構開放型世界經濟，他並承諾大幅放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強智財權保護、主動擴大進口。

橫掃陰霾 美股漲聲響起

習近平的四大開放措施中，包含放寬銀行、證券、保險等金融業，以及汽車、飛機、船舶等製造業的外資股比限制及機構設立限制，並降低汽車及部分產品進口關稅，預料將對保險等金融業和汽車業帶來大利多。

習近平談話披露後，市場觀望氣氛一掃而空，不僅激勵陸股與港股，昨晚美股更是嗨翻天，道瓊工業指數早盤大漲近500點，納斯達克漲逾百點，重回7000點大關。

互利共贏 對比美國優先

在將近40分鐘的演講中，習近平並未提到近來影響全球市場的陸美貿易爭端，不過他同時對冷戰思維提出警告。市場分析指出，習近平的演講意在發起政策倡議，有意展現出大陸作為穩定的全球合作夥伴、遵循國際貿易秩序的形象，而這與美國總統川普的「美國優先」已形成強烈對比。

根據新華社報導，習近平昨在博鰲亞洲論壇年會開幕式發表題為「開放共創繁榮，創新引領未來」的主旨演講，強調堅持開放共贏，並宣布大陸擴大開放的重大舉措。

習近平表示，面向未來，全球應同舟共濟、合作共贏，堅持走開放融通、互利共贏之路，建構開放型世界經濟，加強G20、亞太經合組織等多邊架構內合作，推動貿易和投資自由化便利化，維護多邊貿易體制。至於其所宣布的開放舉措，也有回應川普抨擊大陸仍享開發中國家市場保護的意味，並朝已開發國家的市場開放腳步邁進。

他說，大陸決定在擴大開放方面採取一系列新的重大舉措。首先是大幅度放寬市場准入，在服務業方面，落實放寬銀行、證券、保險業的外資股比限制，加快保險業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大其在大陸業務範圍。在製造業方面，則儘快放寬汽車業等製造業外資股比限制。

其次，創造更有吸引力的投資環境，上半年將完成修訂外商投資負面清單工作。第三，加強智慧財產權保護，要重新組建國家知識產權局，保護大陸的外資企業合法智財權。第四，主動擴大進口，今年將相當幅度降低汽車及部分其他產品進口關稅，加快加入WTO「政府採購協定」，並希望先進國家放寬對大陸高技術產品的出口管制。

(中國時報)