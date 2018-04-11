吳沛憶第一 余筱萍落選頭

台北市中正萬華區綠營市議員初選民調出爐，主打「小英栽培」的民進黨前發言人吳沛憶（左）奪下第一，同區參選人余天女兒余筱萍（右）則為落選頭。圖為兩人之前出席專訪，在主持人及記者要求下兩人多次擁抱。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

民進黨台北市中正、萬華區議員初選民調出爐，主打「小英栽培」的民進黨前發言人吳沛憶奪下第一，現任資深議員周威佑、劉耀仁、顏聖冠也過關，而余天之女余筱萍儘管知名度高，但成為「落選頭」，無緣代表黨角逐北市議員。

7搶4 資深3議員過關

今年中正萬華選區堪稱民進黨市議員一級戰區，原本綠營在此區有4席，但童仲彥因家暴毆妻退黨，剩下周威佑、顏聖冠、劉耀仁3名現任議員爭取連任；新人部分，有余天女兒余筱萍、蘇煥智姪子蘇緯政、主打「小英栽培」的吳沛憶、前議員陳嘉銘兒子陳彥丞等4人加入，形成「7搶4」。

由於現任議員並不保障一定會提名，也要和眾多新人參與民調爭取出線，戰情格外激烈。該區初選民調於昨日上午公布，吳沛憶因有新人和年齡的雙重優勢，獲得20％加權、以0.2225的高支持率拔得頭籌，其次是現任議員周威佑的0.1983、劉耀仁0.1749、顏聖冠0.1534，這4人確定能獲得民進黨提名，角逐年底議員選戰。

至於知名度相當高的余筱萍，則以0.1143的支持率成為「落選頭」，與另外兩位新人陳彥丞、蘇緯政，都確定無法獲得提名。

拔頭籌 小英子弟兵驚訝

民調擊敗老將的吳沛憶得知消息後表示，這是蠻意外、驚訝的結果，接下來年底將是更艱困的一戰，她會用初選200％的努力勤跑；被問到「小英子弟兵」稱號是否有助初選？她說，「希望沒讓主席失望」。

因初選過程時常與余筱萍爭鋒相對，此次對手無緣年底選舉、延續「雙姝對決」戲碼，吳也特別向余筱萍喊話，過程大家都辛苦了，參選人就是要盡力表現最好的一面，接下來就是要團結。至於外界關注的競選經費是否要公布？

吳沛憶僅說，「我其實不是花費特別多、也不是最多的」。

那按捏 余天心疼女兒

余筱萍拚黨內初選期間，爸爸余天與媽媽李亞萍還站出來幫女兒助選，曾傳出余筱萍一度因壓力過大而打算退出選戰。余天表示：「原本民調很高，家人也都很有信心，卻沒想到不但落選，且還是『落選頭』。」余天無奈說：「這麼辛苦投入選戰，竟然沒上，但過了就過了。」雖然余筱萍沒說什麼，但余天心疼女兒落選，並說：「下次應該不會再出來選了！」

(中國時報)

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