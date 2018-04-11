余筱萍落選頭！新聞透視－靠爸牌失靈 政黨奧援通殺

余筱萍參加民進黨中正萬華選區議員初選今確定落馬。（圖／中時資料照片）

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中國時報

民進黨北市中正、萬華區市議員黨內初選之所以全國矚目，無非是該選區的兩位新人吳沛憶、余筱萍，前者因主打「小英栽培」，惹來余天不滿，一度當眾向蔡英文拍桌護女，瞬間讓這場初選躍上全國版面。最後擁有政黨奧援的吳沛憶，擠下只有一張「靠爸牌」的余筱萍，也可說早在預料中。

吳沛憶第一 余筱萍落選頭

當然，余筱萍會落選，除了父親的「反向助攻」外，她本身形象不明，與中正、萬華在地民眾關係陌生，再加上和政治圈媒體關係緊繃，種種不利因子，都讓她陷於一種無法讓名氣轉化為人氣的困境，終而吞敗。

例如初選民調之前，就有在地意見領袖在社群網站批評余筱萍「40年沒在萬華住過，還隨意掛布條破壞環境，這樣還要選她嗎？」

「靠爸」的余筱萍最後未能將知名度轉化成支持率，在老將、新人7搶4的亂鬥下，抱憾出局。但反過來說，吳沛憶能竄出，難道真的只靠余天的驚天一拍、與余筱萍「雙姝對決」的戲碼？答案當然是否定的。因為，親英派的她，縱使黨務高層不便擺明力挺，但在私下奧援，仍讓她在短時間內衝出足以突破初選的政治能量。

吳沛憶以新人之姿參選，但小從面紙、紅包袋、公文L夾、面膜，大到精華地段的巨幅看板、選戰胖卡、吉普車隊，甚至是在競選辦公室開辦花藝教室，儼然都是大選規格，甚至論選舉操盤的功力，恐怕連現任議員都難以匹敵；也無怪各界會認為，背後的政治團體才是將她推上舞台的關鍵。

因此，這場中正萬華區綠營議員初選可說具有兩層意義，第一，余筱萍以單兵作戰對上集團軍，會輸一點也不意外；第二，選戰當然要有錢、有人，但選戰技術的運用更是重要，看著吳沛憶一舉把老將新秀壓著打，也足作為國民黨的警惕。

(中國時報)

吳沛憶第一 余筱萍落選頭
吳沛憶第一 余筱萍落選頭 張顯耀批柯 已成民進黨凳腳

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