張顯耀批柯 已成民進黨凳腳

國民黨台北市長初選參選人張顯耀表示，台北市長柯文哲已被綠營收編，成為蔡英文總統撐局面的凳腳。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

高雄市長陳菊確定將接任總統府祕書長，負責年底選舉布局，外界研判民進黨台北市長選舉禮讓柯文哲機率大，擬參選台北市長的前陸委會副主委張顯耀認為，柯文哲已被綠營收編，不再是無黨籍市長，嘲諷綠營拼裝以蔡英文總統為核心，打造一隻五腳凳。

張顯耀指出，蔡英文為打造民進黨五腳凳，除綠營賴清德、陳菊、蘇貞昌，柯文哲在蔡英文連任布局下，也成為蔡撐局面的凳腳且不再獨立，淪為民進黨運用的棋子，從柯文哲近期言行可以看出早已與綠營融為一體。

他說，蔡英文執政以來聲望直直落，眼看施政不順，先任命賴清德為行政院長，幫忙承受各界炮火，另針對年底選舉布局，國民黨在新北市推出強將侯友宜，台北市民進黨又有沒有人可以扳倒柯文哲，只好找陳菊進入總統府，把總統府變成民進黨選戰指揮中心，再由陳菊說服蘇貞昌出征新北市，禮讓柯文哲則是蔡最後一步棋。

張顯耀直言，蔡英文為開通2020總統大選直通車，找蘇貞昌、柯文哲分別撐起新北和台北，建立民進黨五腳凳，但臨時拼湊起來不雅觀且長短不一，尤其是柯文哲更顯得不搭，像是硬湊在一塊，暗批民進黨不推自己人，禮讓柯文哲成定局。

張顯耀還舉例，台北農產運銷公司總經理吳音寧表現顯然不適任，柯一改有話直說態度，竟大力為她護航，態度大轉變。

張顯耀表示，如果他當選，上任第一天就先以違章建築名義，查封不當黨產委員會、促進轉型正義委員會；他還稱，行政院長賴清德自稱台獨工作者，那麼他就是捍衛中華民國的工作者，國民黨唯有年底在雙北贏下一都，才有繼續存活在台灣政壇的機會，而台北市只有由他來參選，否則其他候選人都「太過溫和」。

(中國時報)

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