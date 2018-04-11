有感政績 股市總市值增9兆

2018年04月11日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

台股上萬點逾200天，蔡英文總統昨表示，外資已進來投資，從民進黨執政到現在，股市總值從近27兆成長到35兆多，整整多了9兆，股市的交易額從接手前平均一天大概是900多億元，今年前幾個月是1700億元，「不僅是數字往上走，它也開始是有感的」。

至於股市為什麼會做得好？蔡英文強調，因為我們從來不會去做干擾股市的事，讓股市能夠恢復它自己的活力，但政府會去加一把勁，譬如當沖降稅讓股市能夠有更多的支撐力，把基本面做好，台股有了支撐，就會相對抗跌，而不會跟著國際市場隨波逐流。

〈新聞面對面〉昨天播出蔡英文專訪，她表示，整體的經濟基本面整理到一定的程度，就會反應在股市、企業獲利上，外國重要的科技業也會願意進入台灣，不只是生產，還包括研發和人才，人才的投資是這個國家可長可久的經濟發展最重要的元素。

不過，面對年底即將到來的選舉，蔡英文的民調卻仍舊低迷，蔡英文表示，她上節目跟大家好好的說，「就是希望我們的執政團隊都傾巢而出，對社會講清楚，我們做了什麼，現在有什麼效果」，這是我們執政團隊花了兩年埋頭苦幹的結果。

賴揆上任後多數沿用舊閣員，年底前內閣是否可能再改組？蔡英文總統昨天表示，現在暫時沒有內閣改組打算，因為已經調整過幾次了，但她要求現任的首長、政務官，「要逼他們出來，傾巢而出，對外講清楚他們做了什麼事情」。

由於賴揆上任後，多數閣員在首波內閣改組都未異動，之前傳出520前後還會有一波內閣改組，媒體詢問蔡英文「在年底選舉之前，有沒有內閣改組的規畫？」

蔡英文說，現在暫時沒有要內閣改組，因為已經調整過幾次了，現在的重點是，這些埋頭做事的首長、政務官，要逼他們出來對外講清楚他們做了什麼事情。

(中國時報)