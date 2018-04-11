葉俊榮浙大兼職 教部秒滅火

2018年04月11日 04:11 中國時報 周毓翔 、 陳燕珩 、 李侑珊 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

依照浙大網站，葉俊榮2011年12月19日至2012年1月13日前往短期講學，此時台大還在學期中。（截自浙江大學光華法學院網站）

「卡管」不斷升溫，如今民進黨火燒自己人。郝辦發言人游淑慧昨在臉書爆料內政部長葉俊榮在浙江大學兼課。游淑慧呼籲，政府應盡快召開「跨部會諮詢專案小組」，認定「葉俊榮」赴陸相關事宜，並請葉俊榮曾任職服務的機關學校提出說明與認定，以確認他赴陸學術交流的性質；最後，應要全面清查執政黨所有部會首長赴陸狀況，否則就是「同一個天空，不同的標準」。

浙大網頁 仍有葉教授名字

針對葉俊榮被爆在大陸兼課，科技部與教育部在第一時間就出面「說明」為葉背書，表示是合法的，讓外界看到的是與「卡管」完全不同的態度。

科技部長陳良基說，他在台大擔任副校長任內，曾帶領團隊赴陸交流，但前提是要獲得教育部同意，便可以帶團赴陸交流，這個邏輯也可應用到大陸大學兼職層面，意即要獲得教育部同意，即可以進行。

教育部次長蔡清華表示，單次講學是合法的，葉俊榮屬於這一種；教育部若有須要查證，會用一樣的方式、一樣的標準對待所有人，包含去查葉俊榮。

國民黨北市議員擬參選人游淑慧表示，她是接獲有人反映，得知葉俊榮竟在浙江大學光華法學院「師資隊伍」的網頁上，還名列「兼職教師」，網頁現還可看到名字，且根據資料，葉俊榮在浙大正式開課，時間是2011年12月到隔年1月間，每周2次8堂課，有正式開課紀錄，課程有1個多月。

藍諷葉 快出面澄清或滅證

她提出3點質疑，首先，葉俊榮到浙大開課有沒有收到薪資？是否超過公立大學教授兼職薪資上限？是否在台大「學期中」前往大陸同步開課？她語帶諷刺說，葉俊榮應快出面澄清，或去讓浙江大學下架網頁、湮滅證據。

國民黨立院黨團昨召開記者會，藍委蔣乃辛嗆聲，應比照管中閔，清查所有閣員，在清查中，全部停職，有問題的就撤職。

遴選校長看顏色 標準不一

藍委柯志恩質疑，教育部說要成立跨部會小組調查管中閔，但是跨部會的成員究竟有誰？難道是一群卡管大將嗎？教部如果不公布成員有誰，要外界怎麼相信這群人可以決定管中閔的去留？

柯志恩特別點名教部人事處長陳焜元，陳先前說法是「校長遴選屬遴委會的權責，校務會議討論的結果，恐怕只能成為遴委會參考」，但後來改口要看校務會議的發展。如此顛來倒去、出爾反爾，「陳處長每天照鏡子不覺心虛慚愧嗎？」

柯志恩批評，陳焜元不僅說話前後反覆，還把「網路上取得」的假消息當成「卡管」利器；柯並質疑，文化大學校長盧希鵬目前在大陸有兼課，但是盧的任命正是教育部核定的，明顯搞兩套標準，潘文忠明顯瀆職該負責。

國民黨團副書記長曾銘宗表示，教育部成立跨部會小組繼續卡管，法律依據在哪？遴選校長如果要看顏色，「台大校友蔡總統自己兼任（台大校長）好了！」

(中國時報)