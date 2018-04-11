葉稱合法 師生質疑學期內兼職

2018年04月11日 04:11 中國時報 張理國 、 李侑珊 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

葉俊榮遭爆在浙江大學光華法學院兼課，他昨親上火線回應，強調在2011年的確有在浙江大學光華法學院進行27天的短期客座講學，但課程是浙大副院長朱新力所開，並不是以他名義開的，也沒有收取研究費用，完全合乎教育部規定。

內政部指出，葉俊榮在浙江大學短期講學，是從2011年12月19日到2012年1月15日止，講學是應浙大副院長朱新力邀請，在「政府管制與法治行政」課程中進行，屬一般學術交流常態的短期客座講學，符合相關規定。

葉俊榮說，到浙大短期客座時，他是「陽春教授」，沒有兼任任何編制內的行政職務，他在大陸類似講學「只有這一次」，其他有些短期演講，都合於規定。

被問到擔任內政部長前，高層是否了解曾赴陸學術交流？葉俊榮說，他不知道高層知不知道，「但要來當內政部長，只是在那邊有演講，應該不是什麼違反規定的事情」。

至於浙大官網登錄內容，葉俊榮說，他有上去看，上面有寫兼任教授誰誰誰，也看到很多認識的人，但這些人恐怕現在不一定都是兼任教授；最好浙大把網頁更改一下，不要再放他的資料。對被爆料兼職，他不覺得委屈，但很訝異，也認為應該要趕快說清楚，昨天早上第一時間沒有回應，是因為有會議行程。

不過，台大師生質疑葉俊榮在浙江大學兼職的27天，正值台大上課期間，台大尚未進入寒假階段，葉在記者會上並未說明當時是否向台大請假，官方沒有提出任何檢討，教育部就說葉是合法，和處理管中閔赴陸兼職案，處理方式雙重標準。

根據浙江大學光華法學院網頁在2011年12月14日發布的「葉俊榮教授《政府管制與法治行政》課程安排通知」顯示，台灣大學著名法學家葉俊榮教授，將於2011年12月19日至2012年1月15日來院講學，期間開設課程《政府管制與法治行政》，該課程掛在浙江大學光華法學院院長朱新力名下，課程名稱為《政府管制專題》。

網站的上課時間在2011年12月19日至2012年1月13日，暫定在每周三上午1至4節，每周五下午1至4節。但對照台大行事曆，當學期寒假自2012年1月17日才開始，即葉俊榮赴浙大講學的27天，還在100學年度學期內。

一名曾任行政主管的台大教授指出，老師們雖有公假可用，但在學期內赴海外演講、短期講學，仍需出示邀請單位公文，並以此向學校請假，獲同意才能前往，而葉前往浙江大學講學時間，在寒假開始前，而葉在10日下午1點召開記者會時，並未對外說明此問題，爭議難平。

(中國時報)