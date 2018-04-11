葉俊榮浙大兼職！新聞分析－葉教授一日破案 管教授百日卡卡

2018年04月11日 04:11 中國時報 張理國

內政部長葉俊榮遭爆前往大陸浙江大學兼職，第一時間沒有回應，但內政部下午臨時通知舉行記者會，葉俊榮自辯兼職實為短期客座講學，並未違反規定。接著教育部、科技部火速為葉澄清；相較之下，台大校長當選人管中閔的資格問題，爭議近百日尚無下文，難道登陸學術交流，還有顏色之別，只要顏色對了，什麼都沒有問題？

葉俊榮替「葉教授」開脫，強調自己沒有違反教育部規定；科技部長陳良基則強調教育部同意即可；教育部次長蔡清華則認定葉俊榮屬單次講學，是合法的。「葉教授兼職案」相關機關採信當事人的說法，一日破案。

但反觀管中閔案，儘管當事人已聲明「莫須有」，但教部還是要台大要向對岸釐清內情，還要校務會議討論，連番查證及多次會議後，還組跨部會小組調查，至今還未作出決定，凌遲當事人莫此為甚。

內政部號稱天下第一大部，部長人選考量標準難道不該高於台大校長？就算不必浙大說明、也不要台大釐清，只要求最低標準，「部長」跟「校長」拿一同把尺量，管中閔案就不該拖延百日。

台大校長遴選委員會是在1月5日選出管中閔擔任新校長，專案小組要等到4月中才能提出諮詢意見，供決策參考。眼前葉俊榮的兼職案，證明教部是「不為也，非不能也」，只要拿出百分之一力氣就能釐清案情，何必如此對待管中閔？

葉俊榮說得很對，從學術研究角度，台灣要走向國際化，不能排除大陸；教部宣稱「大學自主」，蔡政府言必稱學術自由；陸委會主委陳明通在擔任「陳教授」期間，也常到大陸訪問，證明兩岸交流才能知己知彼，民進黨豈可因赴陸教學、訪問，就把管中閔視為寇讎？同樣的，葉教授、陳教授可以，為什麼管教授就不行，蔡政府該說出個道理，別讓學術交流還得分顏色。

(中國時報)