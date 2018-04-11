卡管不休 藍委告發教長瀆職

台大校長遴選案一波三折，當選人管中閔至今無法上任，國民黨立院黨團昨日上午到監察院，告發教育部長潘文忠等人瀆職。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

台大校長遴選案一波三折，當選人管中閔至今無法上任，國民黨立院黨團昨日上午到監察院，告發教育部長潘文忠等人瀆職。黨團書記長李彥秀指出，教育部讓台大3個多月沒有校長，用盡洪荒之力持續卡管，已經違反《大學法》、《公務員服務法》等，事證明確，有必須被彈劾的理由。

台大今年1月選出管中閔為新任校長，卻陸續爆發獨立董事、赴陸兼職等爭議，管中閔迄今無法上任。教育部日前宣布組成跨部會專案諮詢小組調查管中閔案，遭外界質疑沒有法源，相關動作只為「拔管」。

國民黨團總召林德福說，從管中閔在遴選委員會出線後，教育部連下8道金牌壓制台大校方卡管，行政權凌駕一切，可以看出蔡政府為所欲為，喜歡的人才能擔任，不喜歡就用各種方法抵制，因此代表國民黨團及表達台大學生的不滿，告發潘文忠。

針對管中閔案相關爭議，監察院日前已立案調查。監察院日前則針對陽明大學校長遴選爭議糾正教育部，監委王美玉、仉桂美指出，有關大學校長遴選案，遴選委員與候選人擔任同一家公司董事，是否有偏頗之虞而應迴避，應依國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法規定處理，但教部對於「類似本案之其他學校校長遴選當選人」，處理標準不一，須檢討改進，也暗指管中閔案，教育部是雙重標準。

教部昨對台大校長當選人管中閔赴大陸學術交流是否合法？召開第一次跨部會諮詢專案小組會議，釐清法律問題，並請管曾任職的學校機關回去重新整理資料後，下次再開會討論，目標是4月中旬完成諮詢。

教部人事處長陳焜元表示，陸委會、法務部、內政部、人事總處、台大、中研院、國發會等單位昨天都有派人參加諮詢會議，加上幾位學者專家。對於管中閔是否赴陸兼職，據了解，會中有諮詢委員提議「乾脆派人到大陸查」，但也有人認為曠日廢時，更有人主張找管中閔來調查，不過並未達成共識，由各方帶回評估考量，下次開會再議。

至於是否會在4月完成諮詢？陳焜元說「那是我們的目標」，會請各機關加快速度處理，以便及時完成諮詢作業，所做成的意見將作為教部是否聘任管中閔為台大校長的參考。

對於內政部長葉俊榮被爆在浙江大學兼職，是否也列入昨天會議討論？陳焜元說昨天只討論管中閔案，「葉俊榮的事就不要問我了」。

(中國時報)

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