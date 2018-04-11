新聞透視－國際攬才不敵政治權謀

2018年04月11日 04:11 中國時報 李侑珊

台灣高教人才外流嚴重，為了吸引海外青年學者返台發展，並厚植本土高教能量，教育部與科技部攜手，邀請11所公立大學校長赴美攬才，但美東行程獨缺台大，兩個部會均未協助龍頭大學在國際攬才，政府說要發展高教與刺激協助大學發展國際競爭，根本喊假的。

標榜提升國際競爭力，政府推出「玉山計畫」，延攬海外人才回國，但從去年8月教育部正式對外宣布「玉山計畫」後，執行方式即引起質疑，因為有條件申請計畫的年輕學者，在獲得國內知名大學青睞後，最後各校很可能為搶奪人才，展開挖角大戰，甚至變成圖利特定教授、學閥。

為了終止爭議，教育部與科技部提出一年650萬的國際攬才計畫，本月初攜手邀11所公立大學校長及一級主管赴美攬才，受邀出席的校長與主管們在活動現場「設攤」，與青年學者對談，了解人才條件及職務需求，展現積極攬才的誠意與決心。

大陣仗的國外攬才實屬美事一樁，但卻讓在國內蔓延3個多月的「卡管」大戲，後續的負面效應在美國上演了。在麻省理工學院的活動上，獨缺台大校長出席，原因是台大行政團隊工作繁忙，代理校長無法跑完所有的美國徵才行程，校方也無從派員支應，但更重要的是，國際攬才涉及學校中長期發展、定位與財務規劃，代理校長無法全權代理。

政府花鉅資、動員龐大人力與物力向世界人才招手，國內龍頭大學卻缺席，讓人不禁質疑，台灣真有攬才決心？還是政府已不再推升台大，讓在國際大學排名上總代表台灣的台大自生自滅？

台大做為台灣高教門面，出席國際宣傳場合，具有的是「龍頭大學」指標意義，校方無法派員攬才，竟因政治干擾所致，讓台大就這麼失去國際攬才機會。政府高喊提升高教水準，若不是喊假的，就只剩政治權謀了！

(中國時報)