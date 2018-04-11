習近平讚台商 功勞簿記一筆

2018年04月11日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

今年博鰲論壇的「蕭習會」僅約10分鐘，相較2013年的「蕭習會」不可同日而語，當時雙方會見50分鐘，顯示兩岸受大環境影響甚深。（本報資料照片）

「蕭習會」昨上午登場。大陸國家主席習近平在博鰲論壇開幕前，會見蕭萬長一行。他說，大陸改革開放，功勞簿上要記上台胞、台企，儘管歷經一些風雨波折，但兩岸前景一定很光明。不過習近平罕見點名了台灣工商界，要台灣工商界旗幟鮮明堅持九二共識、反對台獨，堅定推動兩岸關係和平發展。

習近平昨日上午於博鰲亞洲論壇開幕式前，在大陸國台辦主任劉結一等陪同下，會見前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長及台灣企業家代表。習近平與蕭握手致意後直呼，「蕭先生，別來無恙」。習蕭二人對話3分鐘左右，整體會晤時間不超過10分鐘。

改革開放 台企給力

習近平不忘向台商溫情喊話指出，大陸改革開放40年過去了，大陸的發展，「功勞簿上要記上我們台胞、台企」。接下來兩岸前景一定是很光明，雖然歷經一些風雨坎坷，但不足為懼；一定要堅持九二共識、反對台獨，兩岸走的路才會越走越寬廣。

習近平還表示，兩岸一家親，大陸願意繼續同台胞分享大陸發展機遇，深化兩岸經濟文化交流合作，讓廣大台胞台企獲得實實在在好處。希望兩岸同胞共擔民族大義，共推和平統一進程，共圓中華民族偉大復興的中國夢。

另據新華社報導，習近平還指出，台灣問題攸關中華民族的根本利益；台灣工商界朋友要旗幟鮮明地堅持「九二共識」、反對「台獨」，堅定推動兩岸關係和平發展。

溫情喊話 積極促統

有關人士指出，這話似不指大陸台商，而是普遍指台灣工商界。換言之，若台灣企業支持台獨，在大陸業務都可能受影響。

值得一提的是，開幕式前習近平共會見台灣、香港、澳門、亞洲媒體高峰會及世界經濟論壇代表等4批代表團，唯獨會見台灣團時，有發表談話。

陸委會主委陳明通昨出席107年度台商張老師策進座談會暨授證活動，會前受訪時稱，既然大陸體認到台灣貢獻，片面設定政治前提，強加於台灣的障礙，對兩岸發展並不正向。他說，經濟發展與政治改革、民主化，如「鳥之雙翼，車子的兩輪」，要能相向而行，才能「飛的平穩、走得穩當」；大陸在政治方面革新、民主化應有進一步前瞻作為。

(中國時報)