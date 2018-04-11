新聞透視》蕭習會規格大變 反映兩岸情仇

「蕭習會」時，大陸國家主席習近平認為改革開放功勞簿上有台胞台商貢獻。（記者吳泓勳攝）

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中國時報
習時期歷屆博鰲論壇兩岸會晤

不同2013年博鰲「蕭習會」專門安排時段會見，今年大陸把台、港、澳代表團，排在同時段先後會見，大陸涉台人士直言，過去兩岸關係好，當時安排是「體現兩岸對等、尊重台灣當局」；反觀當前兩岸政治僵局難解，昨日會見是出於「尊重蕭萬長與台灣人民」，安排自然有所不同。

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2013年博鰲「蕭習會」是大陸國家主席習近平與兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長首次會見；當時蕭萬長率歷年規模最大的台灣企業代表團出席，也獲大陸高度禮遇，習近平更撥出專門時段會見蕭一行。

值得一提的是，昨日論壇開幕式前，大陸方面安排習會見台灣、香港、澳門、亞洲媒體高峰會及世界經濟論壇代表等4批代表團；儘管對比其他代表團，習會見台灣團時有發表相關涉台言論；但相較2013年，昨日「蕭習會」會議安排，顯然有所不同。

大陸涉台人士透露，今年博鰲論壇規模與參與嘉賓人數相較往年多很多，時間不足當然是理由之一；但坦白說，北京對此次「蕭習會」的安排，一定程度反映兩岸關係變化。

該人士強調，2013年還是馬英九當局執政，由於國共都認同「九二共識」，兩岸關係氛圍良好，對蕭萬長來訪，大陸要考慮如何做到兩岸對等。換言之，當時「蕭習會」的安排是符合「體現兩岸對等、尊重台灣當局」的大原則；因此單獨撥出時間見蕭，也就十分合理。

「現在情況就另當別論」，該人士直言，現在台灣當局不承認九二共識，兩岸官方對話管道又已中斷，因而對北京來說，會議安排就沒有所謂對不對等問題，規格上也就做出相應調整。

該人士還稱，當然持續拉攏台灣內部願意支持兩岸交流的力量，還是習近平對台政策方向之一，所以習還是願意見蕭萬長，只不過會面原因是出於「尊重蕭萬長、尊重台灣人民」，與2013年「蕭習會」出發點截然不同。

(中國時報)

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