我們是老朋友了 習握手冠捷總裁

2018年04月11日 04:11 中國時報 吳泓勳 ／海南博鰲報導 ／海南博鰲報導

「蕭習會」10日召開，全場除了兩人對話互動之外，另一起意外受到矚目話題，就是被大陸國家主席習近平點名的「建生兄」，直接熱絡喊著「我們是老朋友了」。

由於習近平過去曾任職福州市委書記，與冠捷科技總裁宣建生在早年結下因緣，這次在現場被直接點名，宣建生坦言很感動，沒想到習主席第一眼就認出他，「感覺很溫暖，真的是很念舊、很有人情味。」

習近平昨是在會見台灣代表團時，當走進會場後，先和第一排貴賓全部握了一遍手，但看到站在第二排的冠捷科技集團董事長宣建生時，習伸出手和宣建生握了握，並寒暄了幾句話。

習近平說，他1992年在福州擔任市委書記時，曾與宣建生彼此長談了一整晚，最後宣建生決定在福建的福清設廠。談及此，宣建生說，當時正考慮是否在福州投資設廠，結果習近平當時把計委、經貿與海關等全部單位，一口氣討論解決所有投資問題，也讓他最後設廠在福州轄下的福清市。

提及對習近平的認識，宣建生覺得他總是很踏實在解決問題，永遠都在積極詢問台商有沒有任何問題需要解決，更大讚他的記憶力非常好、過目不忘。

宣建生是浙江人，1943年生於福建，因而被父母起名「建生」。成大畢業後赴美攻讀系統工程並獲碩博士，1990年出任冠捷電子總經理、董事長，現任京東方科技集團執行副總裁、冠捷董事局主席兼總裁。

(中國時報)