堅定反獨 台商勿做兩面人

2018年04月11日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對大陸國家主席習近平在「蕭習會」上，要台灣工商界堅定反對「台獨」立場，大陸涉台學者指出，這一是要台灣工商界在和統問題上認清形勢，勿做絆腳石；二則是呼籲要台商扮演推動兩岸經濟社會融合的角色。有大陸台商直言，大陸已意識到「綠色台商」問題，提醒台商勿做「兩面人」。

上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯分析，當前兩岸關係面臨諸多挑戰，習近平特別要台灣工商界堅持「九二共識」、反對「台獨」，有兩層意義，一是要台灣工商界勿錯判形勢；二則寄望台灣工商界扮演好兩岸社會經濟融合助推器。

包承柯強調，當前兩岸政治僵局未解情況下，大陸仍需要團結一切支持兩岸和平統一的力量，而台灣工商界因經商緣故長期遊走兩岸，更是北京當局最需拉攏對象，因而就有必要提醒，在國家和統問題上不要誤判形勢。

包承柯還稱，既邀請台灣工商界共享大陸經濟發展機遇，也要台灣工商界朋友，更積極扮演好維繫兩岸民間交流的重要角色。

大陸全國台企聯總會長王屏生直言，習近平對台灣工商界喊話，更多是一種示警。過去台商一向「在商言商」，沒有顏色之分，但近年來部分「綠色台商」在大陸賺錢，在台灣喊「台獨」，意味大陸已注意到問題的嚴重性。王屏生提醒，台商要一如既往堅定反獨，不要做所謂「兩面人」，「不要大陸沒把你當敵人，你反而先把大陸當敵人」。

別上海台協副會長蔡世民認為，習談話凸顯，大陸會越來越要求台灣工商界及台商，要善盡所謂的兩岸社會責任；若台商或工商界再以「對政治沒興趣」為藉口，對北京當局而言，這是不能接受的。

(中國時報)