新聞透視－陸開大門 將改變世界金融

2018年04月11日 04:11 中國時報 陳秀蘭

大陸國家主席習近平10日在博鰲論壇演講時，宣布要大幅放寬金融市場准入，外界認為這將倒逼大陸金融改革提速，有利做強大陸金融市場。（法新社）

大陸國家主席習近平昨日在博鰲論壇上宣布大幅放寬市場准入，值此陸美貿易戰一觸即發之際，習近平這項宣示，頗有展現大陸化干弋為玉帛的善意，有助緩和中美貿易緊張關係，而對大陸而言，這波新一輪開放，也展現大陸更宏遠企圖心，那就是過去40年中國製造改變全世界，但未來，大陸的金融或將改變全世界。只是面對兩岸的冷對抗，台灣顯然又錯失這波開放商機。

遞橄欖枝 緩和貿易緊張

分析習近平這次提出四大改革重點，包括放寬市場准入、創造投資環境、加強智慧財產權及擴大進口，都是從戰略上的制高點切入。而最引人關注的，除了大幅降低進口產品關稅，主動擴大進口外，在放寬市場准入中，特別在金融服務業的開放，是最大的亮點。

包括大陸首次提出要加快保險業的開放進程，還有放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在陸業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。

眾所周知，大陸金融市場龐大，儘管過去加入WTO曾做過開放，但限制仍多，很多外資銀最後退出市場。也因此這次放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制，勢必掀起一波外資銀行重回大陸潮流。

引進外資 促進金融改革

另外，大陸正在加快人民幣化國際化進程，上月底大陸才發行第一支中國版的原油期貨，大陸的目標是希望未來的原油期貨可以人民幣計價，顛覆美元石油，另外，今年6月陸股就要納入MSCI，陸股交易量已比肩華爾街，但大陸資本市場仍未與國際接軌，大幅度放寬外資進入銀行、證券、保險行業外資股比限制，正可以引進外資，做大市場，也能倒逼大陸金融改革。

過去40年，大陸靠著大陸高達13億人口，以及加入WTO，得以加入全球供應鏈，讓中國製造靠著廉價生產要素及人口紅利，迅速竄紅全球，甚至顛覆了整個全球分工體系。如今這波重點鎖定金融服務業開放，以大陸金融體系能量已是全球舉足輕重，全球10大市值銀行排名，大陸銀行就占了四席，而互聯網金融創新，像微信支付、支付寶，乃至阿里巴巴體系培育的螞蟻金服，其創新的金融服務，早已讓國際投行嘆為觀止。

資本市場 順勢騰籠換鳥

也因此，儘管大陸影子銀行，金融債務風險一直是隱患，但大陸正欲透過這次金融開放轉骨，讓資本市場來次大騰飛。過去，中國製造讓大陸成為世界工廠，未來40年，大陸金融業更強大，改變世界也不是夢事。

(中國時報)