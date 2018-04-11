都是太陽花害的！貨貿破局 台車廠難吃降稅大餅

2018年04月11日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

大陸規畫降低進口汽車關稅，牽動全球汽車版圖，不過台灣因太陽花學運導致服貿破局，連帶使貨貿談判無限期延宕，拿不到整車輸出的入場券，更遑論想分食大陸市場，資深車廠主管大嘆：「在最接近大陸的位置，卻完全沒有接近的優勢！」

「其實應該要去想，為什麼習近平敢做這樣的宣示」，這名資深車廠主管感嘆，大陸從合資車廠政策下手，一步步累積技術能量，還培養出自主品牌，如今腳步站穩，即便關降稅都無損自身汽車產業，這是大國自信。

國內兩大汽車集團，裕隆在中國大陸的投資最多，主要是裕隆與東風汽車合資的東風裕隆，生產納智捷汽車，中華車有東南汽車和福建奔馳，裕日車則有東風日產；和泰車則以銷售Lexus為主，在許多城市都有據點。

業界人士表示，台灣要想吃到大陸汽車降稅大餅，前提是要有貨貿，因為我們的自主品牌雖不夠強，但MIT的代工水準仍凌駕對岸，如果有整車輸出的政策優勢，國際車廠就有可能把對岸沒有生產且更高階的車型在台組裝，不過這在服貿破局後，已經無望。

業界人士表示，即便大陸降進口車關稅，會影響的也就是最頂端的消費者，會買高價進口車的，但在整體車市占比中微乎其微，至於中階級入門則是合資品牌及自主品牌，這些都是大陸當地生產，沒關稅問題。

反觀台灣，近年一直有「進口車降至零關稅」的傳言，在進口車市占來到4成新高，更引發國產車廠恐慌，認為若拿掉關稅防線，等於台灣放棄汽車產業，不但國產車受重傷，就連汽車供應鏈都會被連根拔起。

福特六和汽車總裁朱忠園說，降到零關稅，會讓進口車更好賣，對消費者或許是好事，但國產車將無法存活，包括福特等車廠都把當地生產線全都關閉。

車廠主管感嘆，汽車業在台灣雖然是傳統產業，但複雜又有技術，不該被邊緣化，但「進口車都賣翻了、大陸都降關稅了」，政府還是沒政策。

(中國時報)