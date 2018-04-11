陸放寬金融市場准入 台業者按讚

2018年04月11日 04:11 中國時報 魏喬怡 、 吳泓勳 ／台北-博鰲連線報導 ／台北-博鰲連線報導

大陸國家主席習近平10日在博鰲論壇表示今年將大規模放寬金融業市場准入，對此金管會官員表示，目前陸方具體條件或內容並未出爐，影響尚無法評估；金融業者則表示，對此樂觀看待。

針對習近平昨日預示銀行、證券、保險行業外資參股限制，今年都要確保落實，並加快保險業開放進程等談話，市場人士都持正面態度，認為在全球化競爭中，大陸金融業的競爭力將明顯提升，無論對大陸或全球的金融機構都是重大利多。

中國信託商銀總經理陳佳文表示，過去台資銀行只能一家、一家設分行、支行，擴點速度較緩慢，未來若可以在大陸購併、入股來代替自發性成長，就可以加速擴張，對進入市場較晚的台資銀行來說，當然是好事。

陳佳文分析，過去五年外資銀行在大陸的市占率自1.9％降至1％，讓大陸也思考到，若是沒有一些真正、大幅的開放，可能會引起外資的不滿與壓力，因此這次大陸的開放項目中，若能提高外資銀行對陸銀參股至20％以上的話，對進入市場較晚的台資銀行絕對是利多。

金管會官員表示，金管會向來鼓勵金融業者到海外設據點，當然也包括大陸。台灣保險業者早已經進軍大陸，銀行業也就可成立大陸子行或分行，差別只在於股權過不過半。目前大陸對外資的放寬的詳細內容尚未出爐，預估影響應該有限。

(中國時報)