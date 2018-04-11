持股鬆綁至51％ 台壽險業大利多

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中國時報
／台北報導

大陸國家主席習近平昨(10)日釋出利多，宣布要放寬大陸金融業外資持股限制，打破現有50%、提高至51%，外資也能當老大，不再受限合資上限50％受困僵局，這對大陸金融市場來說，無疑是投資環境的大躍進，而對國內壽險業者，更是大利多。

過去壽險業在大陸苦於合資上限50％，造成經營僵局、增資不易。包括新光人壽與大陸海航各50％合資的新光海航人壽，因未能增資而暫停新業務，及先前一直未能取得大陸壽險合資執照的富邦人壽，及符合532條件（資產逾50億元、經營保險逾30年、在大陸設辦事處滿2年）的南山人壽，如今都可望重新尋找新的投資機會。

新光金控副董事長李紀珠昨日對此表示，樂見大陸擴大金融開放。李紀珠指出，現在中資及外資各50％的合資方式，若有經營歧見時，雙方都無絕對主導權。未來若允許外資持有大陸壽險公司逾50％，李紀珠表示，至少決策權會更清楚，增資責任明確，不會再出現勢均力敵的雙方僵持不下，無法動彈的情況。

另，台灣人壽與廈門建發集團各50％合資的君龍人壽，正在尋找新的合資夥伴，先前傳出是京東集團，未來也可能因大陸對外資更友善的態度，相關交易可能更順利。國泰人壽原本與大陸東方航空各50％合資成立大陸國泰人壽，在兩岸主管機關協助下，合資方已換成陸家嘴金融發展公司，更名為陸家嘴國泰人壽，國壽表示，目前雙方經營順暢，合作愉快，尚未確定大陸新的開放措施，因此暫無新規劃。

已參股中華聯合保險集團12.2％的富邦人壽則強調，大陸壽險市場未來逐步開放，將會持續評估，尋求適當的投資機會。南山人壽總經理許妙靜也表示，已符合大陸投資條件，但會先將台灣境界及掛牌等計畫處理好，再布局大陸市場。

(中國時報)

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