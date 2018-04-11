今年首例 移工感染德國麻疹

衛福部疾管署10日公布今年首例境外移入德國麻疹確診個案，德國麻疹是飛沫、接觸傳染，到流行區應小心。（疾管署提供）

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中國時報
／台北報導

近來國內爆發一連串麻疹感染的「麻」煩事，讓疾管署頭皮發「麻」，幾乎天天在驗「麻」！繼日前11例麻疹確診病例後，疾管署昨天再度公布今年首例境外移入德國麻疹確定病例，個案為高雄38歲外籍勞工，還在住院治療。

孕婦感染可能死產

首例德國麻疹的男性外勞3月5日飛回印尼、25日搭機返台，4月1日、3日分別出現發燒、咳嗽及出疹等症狀，6日出現疑似柯氏斑及頸部淋巴結腫大前往診所就醫、當日再轉至大醫院隔離醫治。

由於個案於暴露期間均在印尼，因此研判為境外移入病例，為了防範疫情擴散，衛生單位已展開防疫調查工作，掌握62名接觸者，包括女友、室友、同事、雜貨店店員及就醫相關醫護人員與病患，預計追蹤觀察至4月27日。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，德國麻疹與麻疹的傳染途徑與發病症狀類似，包括發燒、鼻咽炎、耳後淋巴結腫大。不過，德國麻疹傳染力較輕微，較擔心的是孕婦，若是孕婦於懷孕前期感染，可能造成死產、流產；如果垂直感染給胎兒可能耳聾、青光眼、白內障、小腦症與智能不足等，甚至死亡。

2015至2017年國內累計出現14例德國麻疹病例（分別為7、4及3例），其中5例為國內感染、9例為境外移入，感染國家以中國大陸（4例）最多，其餘為鄰近亞洲國家。

近期疾管署惹到麻疹的麻煩事！幾乎每天都要檢驗通報疑似麻疹的檢體，忙得不可開交，疾管署莊人祥表示，昨天已經派出一組人馬前去虎航公司蒐集資料，了解虎航對於空服人員染上麻疹的處理狀況，釐清未來是否開罰的依據。

全台麻疹確診11例

近日來全台麻疹累計11例確定病例，5例本土感染、6例境外移入，本土群聚病例接觸者監測人數有1290人，而境外移入病例接觸者監測人數為1708人，加上新增德國麻疹的62名接觸者，現有3060人正在進行自主管理。

(中國時報)

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