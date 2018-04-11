廢太陽能板回收 業者先繳押金

2018年04月11日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

政府力推綠能，但大量建置的太陽能面板未來廢棄後恐成另一種汙染。經濟部近日與環保署達成共識，未來仿照寶特瓶押瓶費對太陽能業者收取模組回收處理押金，每瓩預計收1000多元。以民眾屋頂最常裝的5瓩容量來說，成本將多5000多元。該押金將用來成立太陽能模組回收處理基金，專責處理不用的廢棄面板。

根據環保署先前估計，未來高峰時太陽光電（PV）模組廢棄物每年恐高達7,000公噸，由於其內有重金屬，隨意廢棄將汙染土地與水源，先前很多人就提醒要注意這些「綠能垃圾」。經濟部能源局表示，經與環保署協商，決定仿效寶特瓶「押瓶費」制度，對太陽能業者收取回收處理押金。來來太陽能廠商只要裝設模組，當裝設文件提報主管機關時，同時就得預繳每瓩1000多元的回收處理基金。以目前太陽能面板每瓩價格5萬8000元來說，基金費率約佔成本不到2%。

以一般小屋頂最常裝的5瓩容量來說，業者約莫就要繳5000多元到6000元回收處理費，由於這是額外成本，政府是否會讓業者直接內含在每年的太陽光電躉購電價中，還要研究。如果不行，業者可能會轉嫁到消費者手上。

由於2009年再生能源發展條例才通過，針對太陽能發電進行躉購(保證收購20年)，因此到2029年才會有第一批到期廢置的太陽能模組，時間仍很充裕。官員說，預計年底前敲定最後回收機制與金額，明年可正式上路收費。

(中國時報)