旺旺商品祈福 大甲媽神威加持

旺旺集團參與台中媽祖國際觀光文化節活動，宜蘭食品特助郭文智（左二）及鎮瀾宮董事長顏清標（右二）共同為旺旺系列產品過爐。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

旺旺集團今年再度參加台中媽祖國際觀光文化節盛會，10日至大甲鎮瀾宮為旗下系列產品進行過爐儀式，並贊助1萬頂「2018大甲媽遶境進香限定紀念帽」、1萬瓶「水神」噴劑供進香信徒使用，恭請媽祖神恩加持，保佑生意興隆、新產品大賣。

大甲媽祖神案前擺滿了鮮花、素果及旺旺20餘種暢銷系列產品，旺旺集團宜蘭食品特助郭文智、台北水神事業處營銷部經理陳景安率30多名員工，與鎮瀾宮董事長顏清標共同完成祈福儀式。

顏清標指出，一年一度的遶境盛事13日將展開，每年信徒愈來愈多、活動愈辦愈大，旺旺集團年年都贊助遶境活動，大家都學習媽祖精神在付出，沿途準備眾多點心讓信徒享用，今年進香主題是「付出」，他感受到每個人出錢出力，真的很感謝。

郭文智表示，這次帶來暢銷2、30年的長青品旺旺仙貝、雪月，還有新品「挑豆系列」等20餘種暢銷商品，祈求媽祖保佑生意興隆、新產品大賣。集團也贊助1萬頂「2018大甲媽遶境進香限定紀念帽」及1萬瓶「水神」噴劑，讓陪走的信徒可以遮陽、消毒及抗菌，也祝福大甲媽遶境活動圓滿成功。

旺旺集團指出，今年初上市新品「挑豆系列」，搭上全球MIX零嘴流行風潮，除了大而鬆脆的特級豌豆外，更混搭旺旺最拿手的米果商品MIX而成，有香蒜豆菓和椒麻豆菓，是配茶、下酒的超級絕配唰嘴零食，必擄獲重口味消費者的味蕾；「口泡剎系列」含在口中，就能輕鬆享受如同現泡的拿鐵咖啡、烏龍奶綠，是人氣話題產品。

「台灣嚴選系列」使用台灣在地米與糙米、紫米完美比例揉製成米胚，口口吃得到米香及保留完整營養，從經典中創新突破，讓仙貝產品呈現更為多元。

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(中國時報)

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