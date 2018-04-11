生機再現 綠島軟珊瑚產卵了

有人近日在綠島海域，記錄到軟珊瑚開始產卵。（俞明宏提供）

友善列印
中國時報
／台東報導

綠島海域前年受颱風侵襲，千年「大香菇」珊瑚礁倒塌，去年又被重油汙染，保育人士擔心帶來生態浩劫。不過現在傳出好消息，有潛水教練在距離「大香菇」200公尺附近，發現軟珊瑚開始產卵，其他珊瑚也陸續有產卵現象，綠島珊瑚已重現生機。

綠島潛水教練俞明宏日前在海底記錄到根叢軟珊瑚產卵現象，1顆顆白色像小珍珠一樣的珊瑚卵，緊緊黏在母株珊瑚身上，未被強勁海流漂走；他說，每年只要觀察溫度急驟下降時，就可預測珊瑚即將陸續進入產卵期，這次清楚看到根叢軟珊瑚已經釋卵。

世界最高、最大的團塊微孔珊瑚「綠島大香菇」，前年9月18日因莫蘭蒂颱風強襲倒塌，令潛水愛好者痛心不已；去年3月10日外籍船隻偷排重油，大量油汙卡在綠島燈塔到中寮漁港間礁石及消波塊，關心綠島海底生態的人士擔心恐帶來生態浩劫。

大香菇倒塌後，當地潛水人士判斷可能需7年以上，生態才有可能恢復，但這次軟珊瑚產卵地點，就在距大香菇200公尺處，約有5、6株，預料會持續擴大到整片海域，遭受風災破壞後2年，綠島的珊瑚已逐漸重現「生機」，大家都很開心。

俞明宏透露，珊瑚產卵季與颱風季即將到來，溫度是最重要關鍵，他與幾位潛水教練共同建立一套溫度即時監控系統，當地潛水志工也會持續監控綠島水域潛點生態，逐步建立海洋監護機制。他說，海底垃圾實在太多，潛水志工也不時清理海底垃圾，呼籲大家共同維護海洋環境。

(中國時報)

旺旺商品祈福 大甲媽神威加持

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。