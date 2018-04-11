生機再現 綠島軟珊瑚產卵了

2018年04月11日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

綠島海域前年受颱風侵襲，千年「大香菇」珊瑚礁倒塌，去年又被重油汙染，保育人士擔心帶來生態浩劫。不過現在傳出好消息，有潛水教練在距離「大香菇」200公尺附近，發現軟珊瑚開始產卵，其他珊瑚也陸續有產卵現象，綠島珊瑚已重現生機。

綠島潛水教練俞明宏日前在海底記錄到根叢軟珊瑚產卵現象，1顆顆白色像小珍珠一樣的珊瑚卵，緊緊黏在母株珊瑚身上，未被強勁海流漂走；他說，每年只要觀察溫度急驟下降時，就可預測珊瑚即將陸續進入產卵期，這次清楚看到根叢軟珊瑚已經釋卵。

世界最高、最大的團塊微孔珊瑚「綠島大香菇」，前年9月18日因莫蘭蒂颱風強襲倒塌，令潛水愛好者痛心不已；去年3月10日外籍船隻偷排重油，大量油汙卡在綠島燈塔到中寮漁港間礁石及消波塊，關心綠島海底生態的人士擔心恐帶來生態浩劫。

大香菇倒塌後，當地潛水人士判斷可能需7年以上，生態才有可能恢復，但這次軟珊瑚產卵地點，就在距大香菇200公尺處，約有5、6株，預料會持續擴大到整片海域，遭受風災破壞後2年，綠島的珊瑚已逐漸重現「生機」，大家都很開心。

俞明宏透露，珊瑚產卵季與颱風季即將到來，溫度是最重要關鍵，他與幾位潛水教練共同建立一套溫度即時監控系統，當地潛水志工也會持續監控綠島水域潛點生態，逐步建立海洋監護機制。他說，海底垃圾實在太多，潛水志工也不時清理海底垃圾，呼籲大家共同維護海洋環境。

(中國時報)