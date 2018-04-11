台積電3月營收 首破千億元

台積電月合併營收表現

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中國時報
／台北報導

晶圓代工龍頭台積電10日公告3月合併營收達1036.97億元，首度突破千億元大關，並改寫單月營收新高。台積電第一季以美元計價合併營收符合預期，但因新台幣兌美元匯率明顯升值，因此首季新台幣合併營收達2480.79億元，卻略低於上次法說會中提出的業績展望區間。

較去年同期成長20.8％

台積電第一季先進製程接單暢旺，特別是來自於比特大陸（Bitmain）等加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）訂單放量，帶動3月合併營收月增60.4％達1036.97億元，較去年同期成長20.8％。

台積電先前預估第一季合併營收將達84～85億美元，較去年第四季下滑約8％，創下歷年第一季營收新高，但在新台幣兌美元匯率為29.6元的假設下，以新台幣計算合併營收將介於2486.4～2516.0億元之間。

台積電首季合併營收2480.79億元，較去年第四季合併營收2775.70億元下滑10.6％，與去年第一季合併營收2339.14億元相較成長6.1％，但低於先前提出的業績展望區間。

台幣升值 季營收低於預估

法人表示，台積電第一季以美元計價合併營收符合預期，但新台幣升值情況比預期強勁，所以折算回新台幣的單季合併營收就變成低於先前預估。

台積電第一季雖受到智慧型手機供應鏈調整庫存、新台幣明顯升值等雙重影響，但來自比特大陸等加密貨幣挖礦運算ASIC的需求強勁，抵消了手機晶片季節性修正壓力。法人指出，台積電預估第一季毛利率將介於49.5～51.5％之間，營業利益率介於38.0～40.0％之間，仍可順利達成目標。

資金進駐焦點 助攻股價

受到第一季工作天數較少影響，台積電第二季晶圓出貨約與上季差不多，法人預期營收表現與第一季持平。

而第二季在智慧型手機供應鏈重啟晶片拉貨，加上繪圖晶片、挖礦運算ASIC、網通晶片等投片量明顯提升，以及蘋果7奈米A12處理器開始投片。隨著晶圓在7月之後放量出貨，法人看好第三季營收可望改寫歷史新高。

日盛投顧總經理李秀利表示，大陸與美國最近互釋善意，貿易戰煙硝味下降，台積電可望是資金進駐焦點，有利股價上攻。

(中國時報)

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