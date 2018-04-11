中信銀臻富家新財管 瞄準億萬富豪

2018年04月11日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

刷新台灣財管史紀錄！中國信託銀行宣布升級財富管理服務，針對擁有資產超過新台幣1.5億元之高資產客群，推出「臻富家」服務，這門檻不只刷新國內財管紀錄，更超前私人銀行新台幣3000萬元資格甚多，瞄準在台約8000位金字塔頂端中的有錢人。

中信銀總經理陳佳文表示，「臻富家」服務將由專人深入了解客戶需求，涵蓋資產配置、企業經營、家族傳承、退休及各種金融產品組合等，為個人、家族和企業量身訂製財富管理專屬方案，讓高資產客戶在投資報酬率、風險控管和財富永續上達到最佳平衡。

陳佳文強調，中國信託深耕台灣金融市場超過50年，資產、營收、獲利「不只是民營銀行之冠，而是國銀之冠」，資產規模已達新台幣3兆元，隨著客戶足跡遍布海內外，已設有110處海外分支機構，為台灣最國際化的金融機構，成為客戶打進國際市場的最佳後盾。

根據中信銀行「台灣高資產客群財富報告」指出，2018年台灣高資產客群預計成長至31.7萬人，每年預估增加3000人以上，超過7成為企業主、上市櫃董監事或專業投資人，57％客戶有境外資產配置，至於資產超過新台幣1.5億元的頂端客群，則為8000多人。

中信銀個金執行長李玉秋指出，中信銀行自2003年創立貴賓理財中心，為台灣第一家推出財富管理服務之民營銀行，並於2013年領先業界推出家庭會員制度，因應全球金融環境變動、數位化興起及資產傳承需求等趨勢，將持續以橫跨海內外資源與多角化業務的優勢，提供最適切的財務規畫。

值得一提的是，「臻富家」服務團隊平均具有15年以上資歷並通過1年專業培訓及認證，亦有投資、保險、融資、信託、資本市場、股權規畫、不動產等不同領域專家團隊全力諮詢與支持，協助客戶綜觀資產規畫全局。

(中國時報)