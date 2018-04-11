雙贏彩顛覆玩法 全槓龜也領1500萬

2018年04月11日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣彩券嶄新的電腦型彩券「雙贏彩」即將開賣了!台灣彩券公司總經理蔡國基昨表示，每注50元的「雙贏彩」不僅價格平易近人，最特別的是對獎方式為公益彩券首創，選號範圍從01至24，彩迷任選12個號碼，不論12個獎號全中或全沒中，皆可將頭獎1500萬元彩金抱回家。

台彩表示，「雙贏彩」將於4月23日開賣，每注售價50元，每周一至周六天天開獎，頭獎彩金1500萬元，選號「全槓龜」也能照領頭獎，被網友笑稱是「最適合倒楣鬼」的遊戲。

蔡國基表示，「雙贏彩」的顛覆過往思維、不斷創新的新遊戲，除了吸引平常少買彩券的民眾來嘗鮮，也很適合常覺得老是猜不中獎號的彩迷前來投注，甚至希望受到從未進入彩券市場、年輕族群的喜愛，以提升經銷商業績，創造更多公益彩券盈餘收入。

蔡國基預估，「雙贏彩」上市後可望帶來50億元的年銷售業績。

「雙贏彩」整體中獎率為26分之1，頭獎的中獎機率為135萬分之1，雖然較今彩539中頭獎機率低，但頭獎高達1500萬元，比今彩539頭獎的800萬元多了快1倍；「雙贏彩」每期頭獎總獎金上限為4500萬元，若單期頭獎超過3注以上，則由該期所有中獎人均分。

除12個號碼全中或者全不中可獲1500萬元頭獎外，12個號碼中，選中11個或1個獎號則為貳獎，也有10萬元獎金，若中10個或中2個獎號則為參獎，獎金500元，普獎則是中9個或中3個獎號，獎金為100元。

今年財神爺大發威，電腦型彩券讓全台誕生12名億萬富翁；蔡國基也發出尋人啟事，農曆年前不論是前往台東觀光或是當地居民，只要曾赴台東市金錢袋彩券行購買彩券者，一定要特別注意，請找一找身邊是否還有大樂透未對獎，因為2月2日開出的1.02億元頭獎，至今尚未有人出面兌領，期限只到5月2日為止，蔡國基呼籲彩迷，千萬別與財神爺擦身而過。

(中國時報)