擬向銀行求償 財部挨批智商有問題

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中國時報
／台北報導

獵雷艦案懲處報告出爐！金管會與財政部今（11）日赴立院財委會報告獵雷艦案後續處理狀況，金管會指出，除財政部就相關應負責銀行，調整董事長、總經理職務外，一銀、土銀、元大、大眾銀、台中銀、高雄銀與新光銀等7家銀行也已對有缺失人員進行記過、申誡、調任非主管職處分，總計遭懲處人員達54位。

對提出行政處分，金管會指出，主要發現相關銀行對專案融資有三大缺失，分別是以現金流量作償還基礎的評估專案能力不足；總行缺乏專業團隊致評估或執行風險抵減措施不足，以及專案融資整體流程控管、情境分析及違約處理不完整，與過分依賴業主的執行，以致商業條件承作的授信案控管不足，致使出現授信案未能確實有效執行授信控管的缺失。

依資料顯示，7家銀行遭懲處的54人中，經理級以上達25人，近半數，剩下29人則為非經理級人員。

另財政部研究對銀行負責人求償的可行性。財長許虞哲在報告中指出，依《公司法》規範，公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人的注意義務，如有違反，應負損害賠償責任。為此已於3月27日去函相關銀行，要求接洽法律事務所評估。

據了解，因時間緊迫，部分法律事務所初步回覆為，獵雷艦案為政府編列預算，國防部採最有利標招商，武器等製造廠也是國防部選的，銀行只是配合政府政策辦理，想打官司求償，勝算不大；為此銀行將提供更多事證，進一步就細節法律事務所討論。但有銀行高層表示，若董事、負責人等因此遭求償，未來恐沒人敢擔任銀行董事。

「財政部此舉根本是智商有問題！」立委江永昌指出，財政部發函要求公股銀行洽法律事務所出具法律意見書，評估求償的行為，極其荒誕。

部分現任的公股代表，在前一家銀行擔任公股代表時自己就是決策核貸者，財政部現以一紙公文，要求這些自身都可能都被求償的公股代表，洽法律事務所評估是否要對相關人員求償的行為，如同要共謀去追同夥。

(中國時報)

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