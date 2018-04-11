拚無毒未來 中信反毒生力軍

2018年04月11日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託反毒教育基金會攜手法務部舉辦「毒品法庭暨多元處遇方案之展望」國際研討會，邀請美、德、日、臺等重量級專家學者齊聚一堂，昨日由政務委員羅秉成、法務部常務次長張斗輝與中信反毒基金會董事長辜仲諒主持開幕，除深化政府與企業的反毒合作，也讓這場盛會深受各界關注。

不要悲劇在寶島發生

「很多人問我當企業家為何要投入反毒，因為我不想眼睜睜看著孩童誤觸毒品的悲劇在臺灣發生，相信借鏡國外成功經驗，就能一步步根本解決毒品氾濫的問題。」辜仲諒說，面對毒品擴散快速、吸毒人口年輕化，基金會不斷思考是否還有其他方式杜絕毒品危害，進而改善臺灣現今監所人滿為患的難題。

政務委員羅秉成形容毒品是無聲無息、殺人於無形的戰爭，「除了減少毒品攻擊、減少需求、減少傷害的『三減法』，毒品法庭是柔性司法的模式，我們希望先從少年毒品法庭開始試辦，剛柔並濟來對抗毒品。」他更肯定像辜仲諒這樣的企業領袖，願意投身反毒公益站在第一線親力親為非常少見。

美分享毒品法庭經驗

去年司法改革國是會議對毒品政策進行檢討，建議投入資源強化多元處遇，本次研討會特別邀請美國「國家毒品法庭專業人員協會(NADCP)」執行長Carson Fox、擁有18年毒品法庭資歷的資深法官Christine Carpenter等人，分享美國毒品法庭整合資源，在輔導與戒治上的成功經驗。

主講臺灣現況的臺北地檢署檢察官林達說，毒品問題需要結合司法、立法、醫療單位團隊合作，創造包容多元的處遇方案，根絕毒品案件再犯。現行法制中，一味的執法入監無助於讓藥癮者回到正常的社會狀態，而透過多元處遇方式，將能提升他們復歸社會的可能性。

中信反毒基金會長期推動反毒教育，本次研討會進一步針對國內的毒癮者處遇措施尋找最適方案，法務部次長張斗輝相當肯定，「中信反毒基金會積極投入反毒教育，是臺灣推動反毒工作的生力軍，今天官方企業合作舉辦這場研討會，相信各國的寶貴經驗可以做為國內目前緩刑戒癮制度的參考。」

(中國時報)